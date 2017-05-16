В блогах: Про транспорт. Как в городе-курорте всё для людей сделано Блогер luchiksveta63 пожаловалась на работу самарского муниципального транспорта. "Довелось нам в воскресенье в полдесятого вечера уезжать домой от ТЦ "Аврора". Прождали трамвай "тройку" в сторону города 50 минут. С нами еще человек 30. На остановке одной из самых крупных развязок города …