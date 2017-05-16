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Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём …
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16 мая 2017, 11:36
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В блогах: Московский скульптор будет работать над памятником в Новокуйбышевске
Блогер Жанна Скокова рассказала, что московский скульптор будет работать над памятником в Новокуйбышевске. Карэн Саркисов занял первое место в конкурсе на лучший эскиз скульптуры Анне Федотовой, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта. Всего было рассмотрено 4 проекта. В итоге большинством …
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16 мая 2017, 09:38
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В блогах: Про транспорт. Как в городе-курорте всё для людей сделано
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16 мая 2017, 09:31
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Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах
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15 мая 2017, 05:52
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Самарский тренер вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата Европы
В турецком городе Самсун 16 декабря стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет. После розыгрыша заключительных матчей группового этапа определились все участники плей-офф.
Сборная России, которую возглавляет тренер БК «Самара» Игорь Грачев, успешно преодолела групповой барьер.
16 декабря в …
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20 декабря 2016, 11:53
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Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1
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20 июня 2016, 06:29
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Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики
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23 июля 2015, 10:20
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Тольяттинский пловец завоевал две медали юниорского чемпионата Европы
В Нидерландах прошел чемпионат Европы по плаванию среди юниоров (юноши 17-18 лет и девушки 15-16 лет). По его итогам воспитанник тольяттинской КСДЮСШОР №10 «Олимп» Владислав Козлов стал обладателем двух наград.
В программе "100 метров баттерфляем" Владислав Козлов финишировал третьим с результатом …
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15 июля 2014, 01:36