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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани

Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани

С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по 
3 марта 2017, 08:41
Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию

Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию

Роскосмос переоформил лицензию «Тяжмашу». Согласно сообщению на сайте сызранской компании, предприятие теперь может заниматься созданием, модернизацией, эксплуатацией и ремонтом космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, центров управления полетами и баз хранения космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, полигонов посадки 

3 марта 2017, 01:05
Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент 
2 марта 2017, 10:07
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26

"Лето Банк" хотят переименовать

Одно из возможных новых названий – «Почтовый банк», пишут федеральные СМИ.

Глава ВТБ Андрей Костин пояснил, что название кредитного учреждения, которое создали в партнерстве ВТБ и «Почты России», должно отражать сущность банка, а значит, так или иначе быть связанным 
7 сентября 2015, 03:52
«Почта России» и китайская компания JD.com станут партнерами

«Почта России» и китайская компания JD.com станут партнерами

29 июля «Почта России» планирует подписать договор о сотрудничестве с китайским интернет-магазином JD.com.
23 июля 2015, 01:15
СМИ: в России могут создать банк с самой большой сетью отделений

СМИ: в России могут создать банк с самой большой сетью отделений

СМИ России снова заговорили о создании так называемого Почтового банка, у которого будет 42 000 отделений по всей стране. Это почти в 2 раза больше, чем у Сбербанка. В ближайшие дни вопрос будет обсуждаться в Москве при личном участии премьер-министра 
22 июля 2015, 02:24
В Братске расследуют убийство почтальонов, разносивших пенсию

В Братске расследуют убийство почтальонов, разносивших пенсию

Сегодня, 22 января, утром в подъезде жилого дома на ул. Гагарина в Братске нашли тело женщины. При осмотре обнаружены следы насильственной смерти. Рядом находилась раненая женщина, которая была госпитализирована. Спустя некоторое время пострадавшая от ножевых ранений скончалась.
По данному факту 

22 января 2015, 09:20
В Самарской области оштрафовали 600 почтальонов

В Самарской области оштрафовали 600 почтальонов

Сотрудники «Почты России» наказаны в Самарской области за нарушение сроков и порядка доставки судебных извещений, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Каждый из почти 600 наказанных почтальонов заплатит 500 рублей.

Ведомство напоминает, что заказные письма с пометкой «судебное» необходимо вручать 

17 октября 2014, 03:49
На охрану почтальонов в Самаре и Тольятти потратят 5,2 млн рублей

На охрану почтальонов в Самаре и Тольятти потратят 5,2 млн рублей

Региональное управление «Почты России» объявило тендер по вооруженному сопровождению своих сотрудников в Самаре и Тольятти. Общая цена контракта - почти 5 млн 200 тысяч рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, победитель конкурса обязан предоставить ведомству охранников, вооруженных штатным огнестрельным табельным 

23 мая 2014, 04:37
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