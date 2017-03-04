СМИ: в России могут создать банк с самой большой сетью отделений … СМИ России снова заговорили о создании так называемого Почтового банка, у которого будет 42 000 отделений по всей стране. Это почти в 2 раза больше, чем у Сбербанка. В ближайшие дни вопрос будет обсуждаться в Москве при личном участии премьер-министра