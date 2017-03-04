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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
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4 марта 2017, 03:52
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию
Роскосмос переоформил лицензию «Тяжмашу». Согласно сообщению на сайте сызранской компании, предприятие теперь может заниматься созданием, модернизацией, эксплуатацией и ремонтом космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, центров управления полетами и баз хранения космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, полигонов посадки …
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3 марта 2017, 01:05
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Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
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2 марта 2017, 10:07
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С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники
Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
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19 декабря 2016, 12:26
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"Лето Банк" хотят переименовать
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7 сентября 2015, 03:52
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«Почта России» и китайская компания JD.com станут партнерами
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23 июля 2015, 01:15
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СМИ: в России могут создать банк с самой большой сетью отделений
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22 июля 2015, 02:24
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В Братске расследуют убийство почтальонов, разносивших пенсию
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22 января 2015, 09:20
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В Самарской области оштрафовали 600 почтальонов
Сотрудники «Почты России» наказаны в Самарской области за нарушение сроков и порядка доставки судебных извещений, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Каждый из почти 600 наказанных почтальонов заплатит 500 рублей.
Ведомство напоминает, что заказные письма с пометкой «судебное» необходимо вручать …
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17 октября 2014, 03:49
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На охрану почтальонов в Самаре и Тольятти потратят 5,2 млн рублей
Региональное управление «Почты России» объявило тендер по вооруженному сопровождению своих сотрудников в Самаре и Тольятти. Общая цена контракта - почти 5 млн 200 тысяч рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, победитель конкурса обязан предоставить ведомству охранников, вооруженных штатным огнестрельным табельным …
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23 мая 2014, 04:37