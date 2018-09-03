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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч  кустов конопли, участок с  растениями  обнаружили около села  Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную. 
 
Кстати, за расположенными в поселении  
3 сентября 2018, 12:18
Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

В воскресенье вечером, 2 сентября, помощь спасателей понадобилась компании отдыхающих, которые не могли вернуться на берег из-за заглохшего у лодки мотора. 
 
Это случилось в 21:02 на острове Муравьиный под Сызранью. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди позвонили дежурному оперативной службы, 
3 сентября 2018, 09:52
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

В четверг, 30  августа, в Октябрьске в Самарской области произошел несчастный случай. Гуляя по оврагу, местная жительница оступилась и рухнула с высоты 7 метров. Она получила множественные травмы. Спасатели прибыли на место происшествия на катере в 15:15, а затем спустились 
31 августа 2018, 12:57
В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В городе Отрадном полицейские задержали серийного вора-домушника. По версии следствия, 36-летний мужчина, имевший за плачами не один тюремный срок, орудовал с апреля по август. Он забирался в квартиры жертв через незакрытые окна и двери и крал оттуда все, что попадалось 

31 августа 2018, 11:51
В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.

Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а 

28 августа 2018, 11:49
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