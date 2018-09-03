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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе
В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч кустов конопли, участок с растениями обнаружили около села Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную.
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3 сентября 2018, 12:18
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Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью
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3 сентября 2018, 09:52
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске
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31 августа 2018, 12:57
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В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев
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31 августа 2018, 11:51
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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01
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В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник
Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.
Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а …
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28 августа 2018, 11:49