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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

В пятницу, 20  июля,  серьезная авария произошла в  Тольятти на улице Жилина в районе больницы имени Баныкина.
 
Серый Datsun врезался в стоящий грузовик, передняя часть иномарки полностью деформирована, выбиты стекла и смяты бампер и крыша. 

- Я слышал только удар, - 
20 июля 2018, 07:46
В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин

В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин

В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».

Судя 
20 июля 2018, 07:28
Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок

Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок

В четверг, 19 июля, семья из Самарской области попала в страшную аварию на трассе Саратов - Курск. Два человека получили травмы, третий участник ДТП - ребенок погиб. По предварительной информации, семья ехала после отдыха в Крыму в Самару на своем 
20 июля 2018, 03:03
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
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