|
Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти
|
20 июля 2018, 07:46
|
В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин
В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».
Судя …
|
20 июля 2018, 07:28
|
Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок
|
20 июля 2018, 03:03
|
Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
|
20 июля 2018, 10:58