Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд.
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Екатерину Пузикову оправдали: подробности
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1 ноября 2017, 11:53
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Екатерина Пузикова полностью оправдана
Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова.
В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил …
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31 октября 2017, 08:03
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Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей
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31 октября 2017, 01:06
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Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной …
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30 октября 2017, 04:32
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Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1
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25 октября 2017, 06:07
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Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре
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27 сентября 2017, 04:52
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Экс-директор гимназии № 1 ожидает очередного суда
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27 сентября 2017, 12:40
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Из министерства в гимназию
Самарскую гимназию № 1, по информации достоверных источников ТЕРРЫ, возглавит нынешний заместитель министра образования региона Лариса Загребова, которая сейчас является руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли.
Педагогическому коллективу ее официально представят уже на следующей неделе, как только будут …
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7 сентября 2017, 04:57