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Материалы по теме:

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.

По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения 
1 ноября 2017, 11:53
Екатерина Пузикова полностью оправдана

Екатерина Пузикова полностью оправдана

Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда.  Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова. 

В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил 
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Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

В Самаре суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась в Роспотребнадзор после поломки нового смартфона от Apple, купленного почти за 59 тысяч рублей. Ответчиком стала фирма ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с которой был заключен договор купли-продажи. В суд представитель организации не 

31 октября 2017, 01:06
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной 

30 октября 2017, 04:32
Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре

Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре

Близится к завершению расследование уголовного дела, заведенного на бывшего директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в руководимое ею учреждение двоих детей. Сегодня Самарский районный суд продлил ей срок нахождения в 

27 сентября 2017, 04:52
Экс-директор гимназии № 1 ожидает очередного суда

Экс-директор гимназии № 1 ожидает очередного суда

Самарский районный суд сегодня может на месяц продлить арест бывшему директору гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют по статье «получение взятки в крупном размере». По версии следствия, педагог пообещала матери двух девочек зачислить ее детей в 4-й класс учебного 

27 сентября 2017, 12:40
Из министерства в гимназию

Из министерства в гимназию

Самарскую гимназию № 1, по информации достоверных источников ТЕРРЫ,   возглавит нынешний заместитель министра образования региона Лариса Загребова, которая сейчас является  руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли.

Педагогическому коллективу ее официально представят уже на следующей неделе, как только будут 

7 сентября 2017, 04:57
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