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10 августа 2018, 02:50
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
10 августа 2018, 01:59
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
10 августа 2018, 01:21
На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области

Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.

Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. 
9 августа 2018, 03:52
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
Адвокат Любови Картамышевой заявил о давлении на свидетелей по делу

Адвокат Любови Картамышевой заявил о давлении на свидетелей по делу

Новые подробности из зала суда Кировского района, где сегодня допрашивали ВРИО министра образования Самарской области Владимира Пылева и главу регионального минспорта Дмитрия Шляхтина. Они проходят свидетелями по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки в 

30 января 2018, 07:08
В Самаре Владимира Пылева и Дмитрия Шляхтина допросили в суде по делу Картамышевой

В Самаре Владимира Пылева и Дмитрия Шляхтина допросили в суде по делу Картамышевой

Во вторник, 30 января, в суде Кировского района Самары допрашивали врио министра образования Самарской области Владимира Пылева и главу регионального минспорта Дмитрия Шляхтина. Они проходят свидетелями по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки 

30 января 2018, 05:40
Главу минобра Самарской области Владимира Пылева допрашивают в суде по делу экс-директора гимназии №1

Главу минобра Самарской области Владимира Пылева допрашивают в суде по делу экс-директора гимназии №1

Сегодня в  суде Кировского района Самары допрашивают врио министра образования Самарской области Владимира Пылева. Он проходит свидетелем по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей 

30 января 2018, 12:11
Подробности нового заседания по делу экс-директора гимназии № 1

Подробности нового заседания по делу экс-директора гимназии № 1

Сегодня в Кировском районном суде Самары прошло очередное заседание по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Служители Фемиды планировали допросить в 

24 января 2018, 04:12
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