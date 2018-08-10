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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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10 августа 2018, 02:14
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
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10 августа 2018, 01:21
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
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9 августа 2018, 03:52
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В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
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1 августа 2018, 10:32
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Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
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1 августа 2018, 10:42
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Адвокат Любови Картамышевой заявил о давлении на свидетелей по делу
Новые подробности из зала суда Кировского района, где сегодня допрашивали ВРИО министра образования Самарской области Владимира Пылева и главу регионального минспорта Дмитрия Шляхтина. Они проходят свидетелями по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки в …
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30 января 2018, 07:08
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В Самаре Владимира Пылева и Дмитрия Шляхтина допросили в суде по делу Картамышевой
Во вторник, 30 января, в суде Кировского района Самары допрашивали врио министра образования Самарской области Владимира Пылева и главу регионального минспорта Дмитрия Шляхтина. Они проходят свидетелями по делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой, которую обвиняют в получении взятки …
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30 января 2018, 05:40
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Главу минобра Самарской области Владимира Пылева допрашивают в суде по делу экс-директора гимназии №1
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30 января 2018, 12:11
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Подробности нового заседания по делу экс-директора гимназии № 1
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24 января 2018, 04:12