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Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли

Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли

В Самаре перенесли оглашение приговора для экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Оно должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Теперь приговор должны озвучить в пятницу, 7 сентября. Причины принятого решения не разглашаются.

Напомним, Любовь Картамышева была задержана в августе 

5 сентября 2018, 03:52
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1

Сегодня в Самаре вынесут приговор бывшему директору гимназии № 1

В эту среду, 5 сентября, суд Кировского района Самары должен вынести приговор бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
 
Картамышеву задержали в начале 
5 сентября 2018, 12:29
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

В Ленинский районный суд Самары передано дело, заведенное на бывшего врача-анестезиолога одной из больниц города, которого подозревают в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, преступление произошло 2 августа прошлого года. Врач-анестезиолог частной клиники вступил в интимную 

28 августа 2018, 01:06
Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

В эти минуты в Самарском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для начальника новокуйбышевской исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Напомню, в среду сотрудники регионального управления ФСБ задержали его в момент получения 300 тысяч рублей от некоего жителя Самары. 
24 августа 2018, 11:33
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учебное заведение двоих детей.

Гособвинитель попросил для 
10 августа 2018, 01:51
Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

В Железнодорожном районном суде Самары завершился процесс над Сергеем Гафуровым и двумя его подельниками, Денисом Кавергиным и Игорем Семиным.

По версии следствия, в апреле 2016 года Гафуров предложил Семину подыскать кого-нибудь для нападения на 50-летнего жителя Самары. Семин согласился и с 

23 июля 2018, 02:09
Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

К реальному сроку в Сызрани приговорен водитель, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Во время судебного процесса выяснилось, что этот мужчина сел за руль пьяным. Он не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и ударил 
20 июля 2018, 09:36
Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около 

1 июня 2018, 09:13
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
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