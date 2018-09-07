7 сентября в Кировском районном суде Самары был озвучен приговор для бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Служители Фемиды решили переквалифицировать статью с «Вымогательства и получения взятки» на «Превышение должностных полномочий». Картамышеву приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей, но сразу освободили от его уплаты, так как она некоторое время провела под стражей.
Напомним, Любовь Картамышева была задержана в августе 2017 года в момент передачи крупной суммы денег. По версии следствия, она получила 800 тысяч рублей за перевод в гимназию двоих детей. Защита с этой позицией была не согласна, аргументируя тем, что Картамышева использовала деньги не для обогащения, а для ремонта школы.
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Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли
В Самаре перенесли оглашение приговора для экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Оно должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Теперь приговор должны озвучить в пятницу, 7 сентября. Причины принятого решения не разглашаются.
Напомним, Любовь Картамышева была задержана в августе …
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