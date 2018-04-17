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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

В Самаре в пятницу, 13 апреля, из ТЦ «Вива Лэнд» у площади Кирова эвакуировали людей. По словам очевидцев, всех посетителей вывели в считанные секунды. В торговый центр вызвали полицейских. Приехали пожарные, скорая помощь. По данным ГУ МЧС России по Самарской 
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В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

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Причиной эвакуации стал муляж бомбы. Какой-то 
3 апреля 2018, 10:50
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