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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по …
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16 апреля 2018, 02:12
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Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
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16 апреля 2018, 09:44
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Сызрань получила статус исторического поселения
Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, …
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13 апреля 2018, 02:42
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Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области
В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на …
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13 апреля 2018, 02:00
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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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13 апреля 2018, 01:42
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей
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13 апреля 2018, 12:12
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По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани
В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.
В результате уголовное дело возбудили …
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9 апреля 2018, 04:29
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы
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3 апреля 2018, 04:32
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Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
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3 апреля 2018, 10:50