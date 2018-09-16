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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

На Ташкентской «Газель» сбила на «зебре» 16-летнюю девочку

На Ташкентской «Газель» сбила на «зебре» 16-летнюю девочку

Вчера, 14 сентября, в 20:15 напротив дома №145 по улице Ташкентской произошло ДТП, передает «КП-Самара» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Самары.
 
По предварительным данным силовиков, 16-летняя девочка шла по пешеходному переходу к остановившемуся трамваю. В этот 
15 сентября 2018, 03:52
Водитель и 14-летний подросток погибли в жутком ДТП с фурой под Самарой

Водитель и 14-летний подросток погибли в жутком ДТП с фурой под Самарой

В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 сентября, около 1:30 на автомагистрали М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись ВАЗ-2106 и фура «МАН», передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным, автомобилист на вазовской 
15 сентября 2018, 03:31
Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

В четверг, 13 сентября, Lada-217030  сбила  пешехода в  микрорайоне Крутые Ключи. Авария произошла в 18:50. 31-летний водитель ехал по улице Жалнина в направлении улицы Калиматова. Напротив дома № 11 по Жалнина автомобилист наехал на восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть 
14 сентября 2018, 12:04
В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В четверг, 13  сентября, в 17:40 по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Алма-Атинской ехала иномарка. За рулем KIA находился 63-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в компании своей мамы.
14 сентября 2018, 11:16
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