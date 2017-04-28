Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.
Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не представляют опасности для окружающих.
Кроме того, нововведение предоставит шанс найти семью и детям с ВИЧ: сейчас почти все от них отказываются. Изменения могут вступить в силу до второго квартала 2018 года.
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