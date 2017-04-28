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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи 

27 апреля 2017, 09:12
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

В Самаре прошли веселые и яркие соревнования самых маленьких спортсменов. В одном из торгово-развлекательных центров города состоялся «Бэби-кросс», в котором приняли участие более 80 юных самарцев - в возрасте от семи месяцев до двух лет.

Преодолевать заданную дистанцию в 
24 апреля 2017, 04:16
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

С начала года в Самарской области выявлено почти 750 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Всего с этим диагнозом живут почти 34,5 тысячи человек. В учебных заведениях региона регулярно проводятся дни профилактики, в ходе которых любой желающий может пройти экспресс-тестирование.
В лекционной 

18 апреля 2017, 04:45
Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Одной из самых обсуждаемых тем в интернете в пятницу стали опубликованные данные деклараций о доходах первых лиц России.  Так, премьер-министр Дмитрий Медведев за год заработал 8,5 миллионов рублей. Президент Владимир Путин - чуть больше, около 8,8 миллионов. Причем, оба эти 

14 апреля 2017, 07:48
Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.

Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи 
24 марта 2017, 02:46
Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Американские ученые из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке создали приматов с иммунитетом к ВИЧ. О своей работе они рассказали в издании Nature.
Как отмечают специалисты, особенности этого лечения аналогичны иммунотерапии онкологических заболеваний. При этом организм активирует уже существующие в иммунной системе 

14 марта 2017, 01:10
Должников «Платона» из России не выпустят

Должников «Платона» из России не выпустят

Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется 

28 декабря 2016, 02:37
В России появился новый вирус иммунодефицита человека

В России появился новый вирус иммунодефицита человека

Очень опасный вирус иммунодефицита человека появился в России от микса известной ранее болезни с новой, которая пришла из Азии. Об этом рассказали ученые из Института вирусологии. Новый ВИЧ AG принесли с собой рабочие, мигрирующие из среднеазиатского региона.
Это заболевание в 

28 декабря 2016, 09:27
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.

Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 

14 декабря 2016, 12:21
ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ

ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ

Свыше 14 миллионов людей по всему миру не знают о том, что они заражены ВИЧ-инфекцией, утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отмечают, что это около 40% всех пациентов с ВИЧ.
По словам гендиректора ВОЗ Маргарет Чэнь, сегодня миллионы людей 

30 ноября 2016, 09:53
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