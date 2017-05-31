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«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»
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31 мая 2017, 04:04
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017
Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
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26 мая 2017, 04:07
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В Самаре выбрали "Мисс Русское радио Самара"
В Самаре завершилось гала-шоу "Мисс Русское радио Самара". Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты стала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Первой вице-мисс стала Анастасия Дымченко, второй - Екатерина Кораблева. Подробности с церемонии награждения смотрите завтра в спецрепортажн информационном выпуске "Новости. …
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25 мая 2017, 11:40
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Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей
9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
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22 мая 2017, 07:19
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9 мая 1945 года. Время Победы!
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9 мая 2017, 08:00
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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8 мая 2017, 09:02
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
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3 мая 2017, 03:03
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
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5 апреля 2017, 04:21
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Анонс программы «Дачный мир» 22 марта
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22 марта 2017, 04:40