В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы» Впервые фестиваль, посвященный празднику, пройдет не в Струковском саду, а в парке имени Гагарина, и будет посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приготовила для гостей праздника массу сюрпризов - розыгрыш мячей с автографами игроков команды "Крылья Советов", …