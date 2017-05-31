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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
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