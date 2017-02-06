В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего нигде не работающего мужчину.
По версии стражей порядка, в январе он разместил в интернете объявление о предоставлении курьерских услуг. Через некоторое время ему позвонила самарчанка. Она рассказала «курьеру», что по объявлению в сети нашла котенка, которого хотела бы забрать домой в Самарскую область. Клиентка договорилась с мужчиной, чтобы тот посадил животное на поезд в Челябинске и попросил кого-либо из пассажиров присмотреть за ним в пути. Далее, предполагалось, что в Самаре заказчица встретит свою «живую» посылку. Мужчина согласился, получил оговоренные деньги за свои услуги, однако работу не выполнил.
Подозреваемому избрана меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 2-х лет лишения свободы, передает ГУ МВД России по Челябинской области.
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