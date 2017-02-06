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Материалы по теме:

Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

В Москве запустили именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти». Первым пассажиром стал чистокровный британский кот.

Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, 

13 октября 2016, 03:18
Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц

Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц

Жительница Челябинской области, потерявшаяся около месяца назад после поездки на шашлыки с друзьями, найдена. По ее словам, все это время она жила в охотничьей избушке и питалась найденными там запасами.
Как сообщают отечественные информагентства, мать 29-летней женщины написала заявление о 

14 июля 2016, 01:47
В блогах: в Кинеле подстрелили домашнюю кошку

В блогах: в Кинеле подстрелили домашнюю кошку

В минувший вторник в Кинеле подстрелили домашнюю кошку. Об этом в Facebook написала местная жительниц Наталья Лагутина.
«Неизвестные подстрелили нашу кошку!!! Два пулевых ранения! Грудь и хвост! Серьёзная операция((( Хвост пришлось частично отрезать…», - написала девушка. Она опубликовала фотографии 
20 мая 2016, 10:01
В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
 
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана 
25 апреля 2016, 11:07
В Челябинской области погиб самарский турист

В Челябинской области погиб самарский турист

В Челябинской области произошла трагедия - во время сплава погиб турист из нашего региона. По сведениям региональной поисково-спасательной службы, в составе группы самарец осуществлял сплав на катамаране по реке Березяк. Все случилось вчера, 24 апреля. Как сообщается, четверо путешественников приехали 

25 апреля 2016, 02:45
В Челябинске большегруз с отказавшими тормозами врезался в дом

В Челябинске большегруз с отказавшими тормозами врезался в дом

Массовое дорожно-транспортное происшествие в Челябинске. Фура, у которой неожиданно отказали тормоза, врезалась в жилой дом, предварительно смяв 12 легковушек. К счастью, по сообщениям городской автоинспекции, обошлось без пострадавших, что для такого чрезвычайного случая можно считать редкостью.
Все случилось сегодня утром 
6 апреля 2016, 11:29
На месте падения метеорита в озеро Чебаркуль обнаружены магнитные аномалии

На месте падения метеорита в озеро Чебаркуль обнаружены магнитные аномалии

На месте, где упал знаменитый челябинский метеорит, учёными из Уральского федерального университета были обнаружены магнитные аномалии. Инцидент случился на озере Чебаркуль. По мнению уральских исследователей, в акватории водоёма должен находиться ещё один осколок, вес которого превышает полтонны.

Вероятность соответствующей 
25 февраля 2016, 11:49
В Самаре при крупном пожаре на Ульяновской спасли 3-месячного котенка

В Самаре при крупном пожаре на Ульяновской спасли 3-месячного котенка

Вчера, 1 января, в 06:10 в районе пересечения улицы Ульяновской с Арцыбушевской случился пожар. Загорелись 2-й этаж и кровля 2-х этажного деревянного жилого дома на площади 150 квадратных метров. На тушение выезжали 41 пожарный на 10 единицах техники. Возгорание было 
2 января 2016, 05:54
Начальник главка полиции встречается с представителями самарских диаспор

Начальник главка полиции встречается с представителями самарских диаспор

В здании главного управления МВД по Самарской области в эти минуты проходит встреча генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова с самарскими диаспорами. В мероприятии принимают участие около 30 представителей различных национальностей. Каждый может рассказать о проблемах и поделиться опытом развития толерантного отношения 

15 июля 2015, 11:25
В Самаре назначен новый начальник городской полиции

В Самаре назначен новый начальник городской полиции

Заместителем начальника городского управления МВД назначен 46-летний полковник Вячеслав Хомских. До этого он долгое время работал в криминальной милиции Омской области. В Самару перебрался в 2012-м и сразу стал замом главы областного управления уголовного розыска. В марте этого года Хомских 
1 июля 2015, 12:20
Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области

Им стал Алексей Гринь, ранее занимавший аналогичную должность в Кировской области. Известно, что в конце 2013 года полковник полиции был объявлен там лауреатом региональной премии "Юрист года" в номинации "Правоохранительная деятельность". Заместителем Гриня назначен Михаил Яркин, который занимал тот же 
23 марта 2015, 05:46
В Безенчукском районе за утро обнаружены два трупа

В Безенчукском районе за утро обнаружены два трупа

Сегодня, 9 декабря, в 9:35 в доме на ул. Речной поселка Новокиевка найдено тело мужчины. При осмотре обнаружены следы насильственной смерти.
Второй труп найден в 9:55 в гаражах на ул. Вокзальной в Безенчуке. У погибшего сильно обгорели ноги. Его личность 

9 декабря 2014, 02:29
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