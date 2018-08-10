8
09
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

ООО «Современные медицинские технологии» не удалось обжаловать в апелляционной инстанции решение УФАС по Самарской области о картельном сговоре на торгах. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. Согласно материалам дела, фирма Сергея Шатило обращалась в суд с коллективным иском от имени 
10 августа 2018, 07:07
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы

Готовится к выходу вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Ведущий Алексей Елхимов и наши корреспонденты расскажут обо всех события х завершающегося последнего дня рабочей недели. Главные темы:

- Когда в Самаре начнут строить новую ветку подземки? 
10 августа 2018, 06:08
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок

Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости, которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2014-2017 годах подозреваемый обманывал дольщиков многоквартирного дома, расположенного на улице Кооперативной, 128 
10 августа 2018, 12:06
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх