В Железнодорожном районном суде вынесли приговор самарцу, который в апреле этого года сообщил о минировании торгового центра «Аврора Молл». Сообщение оказалось ложным, но работу ТЦ пришлось блокировать на несколько часов. Все это случилось после волны звонков о минировании российских школ, магазинов и кинотеатров. Большинство из них шли по ай-пи телефонии из-за границы. Звонивших найти так и не смогли, а вот 33-летний Илья Кириллов был задержан. Мы подготовили репортаж из зала суда.
Илье Кириллову 33 года. Женат. Имеет средне-специальное образование, до задержания работал в приюте для бездомных животных. Его обвиняют в том, что 18 апреля он позвонил в экстренную службу и сообщил о готовящемся взрыве в торговом центре «Аврора Молл». После этого из здания эвакуировали несколько тысяч человек, но никакой взрывчатки в итоге так и не нашли. Полицейские установили, что Кириллов перед звонков специально вытащил из телефона сим-карту, сам при этом находился рядом с ТЦ. Зачем он это сделал, объяснить так и не смог.
- В принципе, он свою позицию практически не аргументировал никак. Он не может объяснить толком, почему он это сделал. Как это всё получилось, - рассказал адвокат Олег Рязанцев
Тем менее, свою вину Кириллов полностью признал, с обвинением согласился и попросил об особом порядке рассмотрения дела, то есть без каких либо доказательств.
- Раскаиваюсь. Все произошло по независящим от меня причинам. Прошу выслушать меня. Да, признаю вину?, - говорит обвиняемый Илья Кириллов.
У Кириллова уже есть непогашенная судимость за 4 кражи. Обвинение просит для него 4 лет лишения свободы.
- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, Кириллов признан вменяемым, осознающим действительность. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается, - считает помощник прокурора Железнодорожного района г. о. Самара Екатерина Маркова. - Обстоятельство, смягчающим наказание является раскаяние, признание вины, заболевание самого подсудимого, наличие на иждивении беременной супруги. Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено.
- Прошу учесть, что у него на иждивении находится жена, на данный момент беременная. Мать, инвалид 1 группы, которой он помогает, - адвокат Олег Рязанцев. - Кроме того, буквально незадолго до совершения данного преступления Кириллов узнал о том, что у него имеется заболевание, а именно — доброкачественная опухоль головного мозга.
Однако судья все-таки выносит обвинительный приговор. Лже-террорист проведет в колонии строгого режима 2 года.
- Суд полагает, что исправление Кириллова невозможно без изоляции от общества, считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы, - комментирует приговор судья Мария Елфимова.
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