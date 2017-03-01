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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

Во вторник, 28 февраля, в Тольятти под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло в районе кладбища на улице Баныкина. Фото с места происшествия появилось в соцсети. Местные жители сообщили, что погибшая не имела определенного места жительства. Ее тело охраняли бродячие 
1 марта 2017, 10:37
В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро

В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро

Речь идет о похищении Камала Гулуева - бывшего совладельца компаний «Ралес» и «ВС», коммерческом директоре фирмы «Ася». Согласно материалам дела, в декабре 2015 года в Тольятти бизнесмен подъехал на автомобиле к спортивному комплексу "Олимп", чтобы забрать сына с тренировки. Там 

1 марта 2017, 09:26
Тольяттинцы решили не отказываться от мэра и мэрии

Тольяттинцы решили не отказываться от мэра и мэрии

Жители Тольятти не хотят называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа. Таков итог публичных слушаний по внесению изменений в устав города. «Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек 

27 февраля 2017, 03:39
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

Работы по ремонту дорог Тольятти на общую сумму 133 миллиона рублей не будут оплачены региональным минтрансом, заявил руководитель ведомства Иван Пивкин за круглым столом губернской думы. Речь идет о счетах, выставленных уже в текущем году. На дискуссию о проблемах капитального 

13 февраля 2017, 01:50
Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов» на улице Шушенской отремонтируют за 70 миллионов рублей из областного бюджета. Работы выполнит компания «Бамард», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Тендер организован Управлением капитального строительства. Согласно техзаданию, подрядчику в срок до 31 

9 февраля 2017, 02:21
Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог

Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог

Самарская область получит из госбюджета 1 миллиард 837 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Средства, в частности, направят на ремонт Волжского и Красноглинского шоссе, автодороги Самара - Волгоград-Новокуйбышевск 2. Эти работы обойдутся в 850 миллионов рублей. 

3 февраля 2017, 10:38
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе". Конкурс по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие "Жилсервис". Работы пройдут с 1 апреля до 31 декабря этого года.

Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Всего в списке значится 120 зданий, расположенных 
18 января 2017, 12:20
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
На М5 столкнулись автокран, фура «Скания» и «Ниссан»

На М5 столкнулись автокран, фура «Скания» и «Ниссан»

Авария с участием трех транспортных средств произошла сегодня на федеральной трассе М5 Самара - Уфа - Челябинск на территории Башкирии. Об этом сообщают региональные СМИ, ссылаясь на информацию полиции.
Согласно предварительным сведениям, на 1515 километре трассы в остановившийся для осуществления 

28 октября 2016, 02:37
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