В среду, 1 марта, на трассе М-5 в Тольятти у Жигулевской ГЭС начинается ремонт. Работы, которые проводит федеральное дорожное агентство «Росавтодор», будут идти в круглосуточном режиме.
«На трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Окончание ремонта по графику до 30 ноября 2017 года», - сообщила мэрия Тольятти. Автомобилистов просят с понимаем отнестись к предстоящим неудобствам и заранее предусматривать возможные задержки.
В мае также начнется ремонт плотины в районе Жигулевского моря.
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