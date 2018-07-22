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5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре
В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. …
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20 июля 2018, 01:42
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В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
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20 июля 2018, 01:13
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500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
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13 июля 2018, 10:51
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Где сделают платные парковки в Самаре
Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.
Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером …
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11 июля 2018, 02:30
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Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани
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11 июля 2018, 09:23
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Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани
В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество …
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5 июня 2018, 02:45
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СМИ: россияне смогут экономить на электричестве до 40%
Требования энергосбережения могут установить для всей бытовой техники, реализуемой в РФ и других государствах Евразийского экономического союза. Об этом рассказывают «Известия».
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13 октября 2017, 11:14
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Россиян заставят экономить электричество
Минэнерго России предложило запретить лампочки мощностью свыше 50 ватт. В ведомстве заявляют, что стране нужно одномоментно перейти на энергосберегающие устройства. Это поможет, подсчитали чиновники, снизить потребление электричества в восемь раз и уменьшить платежную нагрузку за услуги ЖКХ на 148 млрд …
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21 сентября 2017, 09:01