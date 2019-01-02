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Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой
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28 апреля 2018, 01:51
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По факту взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Димитрова. Основанием для этого стали нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, что ЧП …
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6 февраля 2018, 11:59
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В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека
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6 февраля 2018, 10:49
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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
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16 мая 2017, 03:47