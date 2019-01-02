В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека В Самаре устраняют последствия ЧП в одном из жилых домов на улице Димитрова. Накануне там прогремел взрыв, в результате которого частично обрушилась внешняя стена. По последним данным, в результате ЧП пострадали 4 человека. Двоим из них была оказана помощь на …