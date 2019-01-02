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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

15 человек не могут попасть домой.
28 апреля 2018, 01:51
По факту взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Димитрова. Основанием для этого стали нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, что ЧП 

6 февраля 2018, 11:59
В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В Самаре устраняют последствия ЧП в одном из жилых домов на улице Димитрова. Накануне там прогремел взрыв, в результате которого частично обрушилась внешняя стена. По последним данным, в результате ЧП пострадали 4 человека. Двоим из них была оказана помощь на 

6 февраля 2018, 10:49
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

Взрыв бытового газа в четырехэтажном доме в Волгограде унес жизни двух человек, еще 5 пострадали. Об этом ТАСС заявили в Центре медицины катастроф.
Взрыв прогремел сегодня днем. В итоге обрушился подъезд.
По предварительной информации, причиной могло оказаться нарушение техники безопасности 

16 мая 2017, 03:47
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