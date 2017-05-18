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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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AliExpress запустит в России продажи в кредит

AliExpress запустит в России продажи в кредит

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Как информирует ТАСС со ссылкой на представителей корпорации, на первых порах кредит станет доступен лишь для 

20 апреля 2017, 09:26
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей

Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей

Соответствующие сведения содержатся на портале госзакупок, где были опубликованы результаты торгов. Речь идет об открытии пяти невозобновляемых кредитных линий по 100 миллионов рублей сроком на 730 дней.
В тендерах участвовали "Западно-Сибирский коммерческий банк", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и "Сбербанк". Именно последний и 

19 декабря 2016, 04:14
Банк

Банк "Солидарность" взыскал долги по кредитному договору со Швидака и Егиазирова

Сегодня Самарский районный суд областного центра вынес решение по иску кредитного учреждения о принудительном взыскании денег по кредитному договору с известного бизнесмена и совладельца сразу нескольких самарских предприятий Александра Швидака и его питерского партнера Вадима Егиазарова. Первоначально гасить долги коммерсанты 

7 декабря 2016, 07:27
66% облигаций Народного займа раскуплены

66% облигаций Народного займа раскуплены

5 тыс. ценных бумаг выкупил Тольяттихимбанк, 100% акций которого принадлежит объявленному в международный розыск Сергею Махлаю, члену совета директоров ОАО Тольяттиазот.
31 октября 2016, 04:56
ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»

ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»

Центробанк переоформил бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг акционерному обществу «Тольяттихимбанк». Документ разрешает организации осуществлять брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также действия по управлению акциями, сообщает пресс-служба регулятора. Переоформление осуществлялось в связи со сменой названия учреждения - с 
26 августа 2015, 10:55
ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года

ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года

Лидеры рынка показали рост. Финансовые учреждения Самарской области подводят итоги 2013 года. Рейтинг ТОП-5 губернии по расчётам портала Банки.ру, основанным на бухгалтерской отчетности за декабрь прошлого года, которая была опубликована на сайте Центробанка России, выглядит следующим образом. Самым большим капиталом 

31 января 2014, 11:15
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