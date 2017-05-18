Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству Махлаев банк оказался единственным участником аукциона. Деньги ТТУ будет получать траншами с мая по ноябрь этого года.
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