8
22
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать 
28 января 2019, 07:55
Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, 
28 января 2019, 05:32
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

Со вторника, 29 января, на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали запретят остановку и стоянку машин в ночное время с 22:00 до 7:00. На это пошли, чтобы более эффективно убирать снег и повысить пропускную способность автомобильной дороги. Ограничение 
28 января 2019, 04:11
Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост 
21 января 2019, 02:04
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

В ближайшее время из самарской мэрии уйдет руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. Дело в том, что 23 декабря прошлого года ей исполнилось 65 лет, она достигла предельного для муниципального чиновника возраста. Заявление о сложении полномочий она 
15 января 2019, 07:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх