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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

В пятницу, 3 августа, начинается продажа билетов на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 5 августа, на стадионе «Самара Арена». За билеты болельщики будут отдавать от 300 рублей и выше. Как 
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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче

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С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".

"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до 
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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года. 

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - 
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
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Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

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Конфликт разгорелся 
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Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.

Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том 
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре

Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые 
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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».

«На "Дне" какие-то французы (судя 
5 июня 2018, 11:05
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