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Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
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3 августа 2018, 09:08
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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03
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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»
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1 августа 2018, 02:04
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки
В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.
Конфликт разгорелся …
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30 июля 2018, 04:24
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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане
В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».
«На "Дне" какие-то французы (судя …
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5 июня 2018, 11:05