Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов» В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года.

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - … «Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», -