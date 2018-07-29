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«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива
Сызранец, который купил в одном из местных гипермаркетов, бутылку пива пожаловался на кратковременные проблемы со здоровьем, передает "КТВ ЛУЧ". Пост «с лучами гнева» в адрес магазина с приложенной к нему фотографией приобретенного пенистого напитка горожанин опубликовал в местном …
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28 июля 2018, 03:19
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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель
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25 июля 2018, 08:45
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце
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23 июля 2018, 12:34
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Самарцы из двора на Физкультурной пожаловались на «поплывшее» футбольное поле
Плиты просели и отвалились — такую картину обнаружили этой весной жители дома на улице Физкультурной, 15. Здесь в прошлом году сделали ремонт детской площадки, передает портал 63.ru
Рабочие применили инновационные спецплиты, на которых удобно играть в спортивные игры, …
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29 апреля 2018, 06:54
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В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке
В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре …
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24 июня 2017, 03:10
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В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки
О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
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29 апреля 2017, 06:39
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В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео
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23 июля 2016, 06:29