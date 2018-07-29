В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео В одном из дворов на улице Партизанской в Самаре рухнуло дерево. По словам жителей близлежащих домов, все случилось накануне, в пятницу. Дерево упало прямо на детскую площадку. По счастливой случайности, в этот момент на ней никого не оказалось. Жильцы рассказала, …