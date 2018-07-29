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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива

«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива

Сызранец, который купил в одном из местных гипермаркетов, бутылку пива пожаловался на кратковременные проблемы со здоровьем, передает "КТВ ЛУЧ". Пост «с лучами гнева» в адрес магазина с приложенной к нему фотографией приобретенного пенистого напитка горожанин опубликовал в местном 
28 июля 2018, 03:19
Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Во вторник вечером, 24 июля, на трассе М-5 под Сызранью произошла смертельная дорожная авария. На 905 километре автодороги, около «октябрьского» поворота столкнулись внедорожник Lada 4x4 и цементовоз MAN.

В какой-то момент грузовик выехал на встречную полосу по неизвестной причине 
25 июля 2018, 08:45
Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Новый асфальт, уложенный на одной из дорог Сызрани, не продержался и двух недель. Речь идет об участке на улице Свердлова в районе МУП «ЖЭС». Специалисты ремонтировали там водопровод. Работы должны были быть выполнены за 45 дней, однако подрядчик управился за 
23 июля 2018, 03:48
В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце

В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце

Семейная ссора, произошедшая в Сызрани, завершилась поножовщиной. Все случилось в десятом часу 23 июля в одной из комнат общежития на улице Баженова, 3.

По словам соседей, семейная пара повздорила на почве ревности. В какой-то момент женщина схватила нож и 
23 июля 2018, 12:34
Самарцы из двора на Физкультурной пожаловались на «поплывшее» футбольное поле

Самарцы из двора на Физкультурной пожаловались на «поплывшее» футбольное поле

Плиты просели и отвалились — такую картину обнаружили этой весной жители дома на улице Физкультурной, 15. Здесь в прошлом году сделали ремонт детской площадки, передает портал 63.ru
 
Рабочие применили инновационные спецплиты, на которых удобно играть в спортивные игры, 
29 апреля 2018, 06:54
В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре 
24 июня 2017, 03:10
В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
 
29 апреля 2017, 06:39
В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В одном из дворов на улице Партизанской в Самаре рухнуло дерево. По словам жителей близлежащих домов, все случилось накануне, в пятницу. Дерево упало прямо на детскую площадку. По счастливой случайности, в этот момент на ней никого не оказалось. Жильцы рассказала, 
23 июля 2016, 06:29
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