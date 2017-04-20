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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Как предупреждает горадминистрация Тольятти, завтра, 20 апреля, утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7…+9°С, ночью +1…+3°С.
 
"Водителям следует припарковать автомобили в безопасном 

19 апреля 2017, 10:55
Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
Тольятти занесло снегом

Тольятти занесло снегом

Ночью в Тольятти прошел снегопад, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. «Вот вам и апрель», - комментирует один их авторов. «Кажется у станций техобслуживания прибавится работы», - пишет другой горожанин.

Отметим, 
19 апреля 2017, 10:20
Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

Их ждут 53 областных оздоровительных учреждения. Кроме того, на базе школ откроется еще 701 лагерь дневного пребывания. Одна путевка в ДОЛ обойдется в сумму от 12 с половиной до 13 тысяч 800 рублей. Причем до 60% процентов от этой цены 

18 апреля 2017, 05:56
Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

На видео запечатлена спасательная 

18 апреля 2017, 11:07
Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

В Госдуме собираются урегулировать ситуацию с именами и фамилиями детей, приняв ряд обязательных требований. Сегодня народные избранники обсудят соответствующий законопроект.
Недавно было предложено запретить регистрировать в ЗАГС имена, включающие числительные либо цифровые обозначения, а также ненормативную лексику. Речь велась также 

14 апреля 2017, 11:26
Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.
Как показали исследования, первенцы склоняются к науке и технике. Также они нередко оказываются рок-музыкантами и астронавтами. 

11 апреля 2017, 01:24
В самарском частном роддоме скончался младенец

В самарском частном роддоме скончался младенец

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.

Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. 

7 декабря 2016, 11:31
В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

21 ноября в роддоме города Сызрань Самарской области родилась девочка весом 4,4 килограмма, передает местный портал «Маленькая Сызрань». Роды продолжались порядка 8 часов и около 10:30 семье Литвиных появилось пополнение. Ирина и Павел назвали дочку Софья. Счастливое семейство попало на 
26 ноября 2016, 04:29
В блогах: Дикий случай в роддоме Сызрани

В блогах: Дикий случай в роддоме Сызрани

Блогер Тамара Правдина рассказала про "дикий случай в сызранском роддоме". "Сегодня ночью у женщины начались схватки. Около 4 часов утра ее доставили в роддом, но там ее НЕ приняли. Отправили домой, предложив приехать через 4 часа. Типа беспокоить акушеров в 
18 марта 2016, 07:00
Челябинец принял роды у жены, которую не пустили в роддом

Челябинец принял роды у жены, которую не пустили в роддом

В Челябинке женщина родила у здания роддома. Перед машиной, в которой находилась беременная девушка, не подняли шлагбаум. Шокирующий случай произошёл в столице 74-го региона в ночь с 7 на 8 июля.

Около 2:00 в здание Челябинского роддома №5 вошёл 
8 июля 2015, 01:53
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