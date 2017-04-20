|
Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение
|
19 апреля 2017, 10:55
|
Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти
|
19 апреля 2017, 04:09
|
Из Тольятти пришло штормовое предупреждение
|
19 апреля 2017, 04:00
|
Тольятти занесло снегом
|
19 апреля 2017, 10:20
|
Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей
|
18 апреля 2017, 05:56
|
Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками
|
18 апреля 2017, 11:07
|
Госдума установит требования к именам и фамилиям детей
В Госдуме собираются урегулировать ситуацию с именами и фамилиями детей, приняв ряд обязательных требований. Сегодня народные избранники обсудят соответствующий законопроект.
|
14 апреля 2017, 11:26
|
Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии
Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.
|
11 апреля 2017, 01:24
|
В самарском частном роддоме скончался младенец
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.
Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. …
|
7 декабря 2016, 11:31
|
В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»
|
26 ноября 2016, 04:29
|
В блогах: Дикий случай в роддоме Сызрани
|
18 марта 2016, 07:00
|
Челябинец принял роды у жены, которую не пустили в роддом
|
8 июля 2015, 01:53