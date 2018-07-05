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Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября
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7 июня 2018, 12:57
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Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa
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1 июня 2018, 02:48
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В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
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1 июня 2018, 12:42
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Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
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8 мая 2018, 08:00
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К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта
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4 мая 2018, 05:27
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В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками
В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.
В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники …
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31 января 2018, 08:56
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РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров
"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК. …
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15 января 2018, 01:48
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Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей
Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту невыплаты почти полумиллиарда рублей в качестве заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». Следователи установили, что руководство авиакомпании умышленно уже более двух месяцев не выдает деньги работникам.
Доследственная проверка была организована в …
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29 декабря 2017, 08:04