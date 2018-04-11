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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

9 апреля ДТП произошло в Безенчукском районе. В 02:40 56-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по дороге со стороны поселка Осинки в сторону поселка Приволжье. Автомобилист двигался на большой скорости. На одном из участков он не справился с управлением и 

10 апреля 2018, 06:02
Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

В Самаре водитель иномарки Ford сбил на зебре 8-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Партизанской в понедельник, 9 апреля, в 12:23. Автомобилем управлял 38-летний мужчина. Его водительский стаж 11 лет. По данным полицейских, он ехал со стороны улицы Авроры к 

10 апреля 2018, 01:57
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.

«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового 

9 апреля 2018, 01:52
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».

Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
6 апреля 2018, 10:59
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Спешка водителя привела к ДТП в Тольятти. Авария произошла еще 1 апреля. Мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Фрунзе. На одном из перекрестков автолюбитель решил проскочить на желтый сигнал светофора. В это время маневр разворота стал 
3 апреля 2018, 09:46
Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало 

29 марта 2018, 02:25
Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани

Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани

ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 25 февраля в Сызрани. Авария случилась около 10:00 на перекрестке улицы Ульяновской и Некрасовского переулка.

48-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato выезжал на перекресток с улицы Декабристов. Он не уступил дорогу автомобилю 
26 февраля 2018, 12:18
В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка

В Самаре на Московском шоссе  в результате ДТП пострадал ребенок. Он попал под колеса микроавтобуса Hyundai County. По данным полицейских, 44-летний водитель маршрутки сбил подростка на зебре. ДТП произошло во вторник, 12 декабря, в 14:40 на 19 километре Московского шоссе.
13 декабря 2017, 01:38
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
В Самаре экскаватор пробил крышу маршрутки с людьми

В Самаре экскаватор пробил крышу маршрутки с людьми

Сегодня, 8 сентября, на пересечении улицы Победы с улицей 22 Партсъезда случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись коммерческий автобус №126юг и экскаватор.
Как сообщают региональные СМИ, ковш экскаватора пробил крышу автобуса над передней пассажирской дверью и промял крышу до задней двери. По 

8 сентября 2017, 01:20
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