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Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области
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10 апреля 2018, 06:02
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Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре
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10 апреля 2018, 01:57
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В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре
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9 апреля 2018, 01:52
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В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП
В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У …
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6 апреля 2018, 03:58
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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
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6 апреля 2018, 10:59
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Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти
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3 апреля 2018, 09:46
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Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске
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29 марта 2018, 02:25
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Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани
ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 25 февраля в Сызрани. Авария случилась около 10:00 на перекрестке улицы Ульяновской и Некрасовского переулка.
48-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato выезжал на перекресток с улицы Декабристов. Он не уступил дорогу автомобилю …
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26 февраля 2018, 12:18
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41
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В Самаре экскаватор пробил крышу маршрутки с людьми
Сегодня, 8 сентября, на пересечении улицы Победы с улицей 22 Партсъезда случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись коммерческий автобус №126юг и экскаватор.
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8 сентября 2017, 01:20