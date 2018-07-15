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В Тольятти «Калина» протаранила «Ниву» с детьми в салоне
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14 июля 2018, 02:34
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Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти
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13 июля 2018, 03:30
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Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
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13 июля 2018, 11:55
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Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области
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13 июля 2018, 10:35
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани
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11 апреля 2018, 12:26