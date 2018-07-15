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Материалы по теме:

В Тольятти «Калина» протаранила «Ниву» с детьми в салоне

В Тольятти «Калина» протаранила «Ниву» с детьми в салоне

В ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 июля, в селе Подстепки неподалеку от Тольятти произошло серьезное ДТП. На сельском перекрестке столкнулись автомобили «Нива» и «Калина». По версии полицейских, столкновение произошло из-за невнимательности водителя «Калины», который выезжал с 
14 июля 2018, 02:34
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Появились подробности крупного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, около шести часов утра в пятницу, 13 июля, на 1079 километре трассы М-5 в Сергиевском районе произошло касательное столкновение грузовика и легковушки Seat. В машине ехала семья из Ханты-Мансийского автономного 
13 июля 2018, 11:55
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

В пятницу, 13 июля, в Самарской области произошла серьезная авария. На федеральной трассе М-5 в районе Сергиевска легковая машина врезалась в идущий впереди нее большегруз. В результате столкновения травмы получили четыре человека, которые в момент ДТП находились в салоне автомобиля. 
13 июля 2018, 10:35
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

11 апреля в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного микроавтобуса Citroen ехал по улице Интернациональной. На светофоре около Ильинского моста путь ему преградила «пробка». Мужчина решил объехать затор слева и свернуть на улицу Набережную.

Маневр получился 
11 апреля 2018, 12:26
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