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«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре

«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре

В Самаре в аэропорту Курумоч в четверг, 28 июля, впервые приземлился широкофюзеляжный «Боинг777-300ER». Для обслуживания этого типа самолетов самарский аэропорт в мае получил специальное разрешение. На нем прилетели около 400 болельщиков из Колумбии. Сегодня они будут болеть за свою сборную, 

28 июня 2018, 03:21
Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей 
28 июня 2018, 01:08
Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре

Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре

Исторический центр Самары попал в пилотный федеральный проект по реновации. Кроме столицы 63-го региона его участниками стали Ярославль и Воронеж. При этом руководство областного минстроя не отказывается от масштабного проекта обновления старого города «Пять кварталов». Напомним, в 2015 году совокупная 

27 июня 2018, 05:30
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.

Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, 

22 июня 2018, 09:40
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе 

15 июня 2018, 04:37
Водителей автобусов не хватает в Самаре

Водителей автобусов не хватает в Самаре

Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.

Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в 
14 июня 2018, 01:41
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