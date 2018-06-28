В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются все социальные льготы.
Кроме того, микроавтобусы убраны с маршрута №50. Вместо них линию усилили дополнительными автобусами большой вместимости.
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