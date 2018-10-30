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На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.

Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация 

24 октября 2018, 10:06
В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей

В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей

В следующие два года в Самаре направят почти 600 млн рублей на закупку автобусов. Соответствующую поправку в программу развития пассажирского транспорта внесла мэрия города. Согласно документу, в 2019 году на оплату 43 ЛиАЗов, взятых в лизинг, потратят 297 млн рублей, 
23 октября 2018, 08:31
Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Аварийные работы на проспекте Масленникова в Самаре вынудили перевозчиков временно изменить схемы движения нескольких троллейбусов. Машины на маршруте № 19 будут ходить только до станции метро «Московская». Троллейбусы №№ 4 и 15 вместо улицы Мичурина будут ходить через Московское шоссе 

18 октября 2018, 10:18
За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно 

16 октября 2018, 01:39
В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

С четверга, 11 октября, ограничено движение транспорта на улице Ново-Садовой в Самаре. Речь идет об отрезке от улицы Полевой до Первомайской по направлению «из города». Напомним, что накануне там произошла крупная коммунальная авария. На месте просадки асфальта по средней полосе 
11 октября 2018, 01:11
На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

В Самаре обсуждается вопрос по борьбе с пробками на въезде в город по Московскому шоссе. Одним из вариантов решения проблемы должна стать установка светофора с кнопкой для пешеходов в районе гостиницы «Моя». С его помощью можно будет накапливать группы людей, 

8 октября 2018, 02:28
В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 52, которые курсируют между автостанцией «Аврора» и железнодорожным вокзалом (Поликлиника). На пересечении улиц Структурной и Карьерной ведутся работы на водоводе. С утра субботы, 6 октября, и до окончания работ автобусы будут следовать 
8 октября 2018, 12:26
В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание двух автобусов № 30 и 32. На это пошли по просьбам сотрудников заводов. Автобусы № 30 будут начинать движение от остановки «Станция метро Кировская» в 15:50 и 16:10, то есть на час раньше обычного времени. Со 
1 октября 2018, 04:30
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

В Самаре в праздничные выходные будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется 8 марта в поселке Мехзавод (Красноглинский район). Фермеры и сельхозпредприятия будут продавать свои продукты на площадке по адресу: квартал 4, дом 9. Ярмарка будет работать вплоть до 11 марта 

7 марта 2018, 10:51
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса, совершенных в Красноглинском районе Самары. Три автомобиля – Lexus и два Toyota Land Cruiser 200 – были похищены в период с 9 по 16 декабря 2016 года.

Машины нашли в одном из 
28 декабря 2016, 02:16
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