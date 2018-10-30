С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
Так, на «маршрутках» 1к работало 5 единиц транспорта малой вместимости (20 мест), которые следовали из Красноглинского района до Железнодорожного вокзала. Они дублировали муниципальный маршрут №1 и сейчас количество машин на линии увеличено до 14.
Маршрутки №210 ходили между Красноглинским районом и автостанцией «Аврора». На участке от пос. Управленческий до станции метро «Кировская» маршрут дублирует льготный муниципальный маршрут № 51. Сейчас добраться из пос. Управленческий до автостанции «Аврора» можно на автобусе № 51 с пересадкой на автобус № 45 на Московском шоссе или на автобус № 75 на площади Кирова. Прорабатывается вопрос о внедрении на линии пересадочного билета.
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