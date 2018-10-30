На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.

Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация …