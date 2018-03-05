11
50
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b  Y88b   d88P     d8b  888       888        .d8888b.    .d8888b.  
 Y8P   Y88b d88P      Y8P  888       888       d88P  Y88b  d88P  Y88b 
        Y88o88P            888       888       888    888  888    888 
 888     Y888P       8888  88888b.   88888b.   888         Y88b. d888 
 888      888        "888  888 "88b  888 "88b  888          "Y888P888 
 888      888         888  888  888  888  888  888    888         888 
 888      888         888  888  888  888  888  Y88b  d88P  Y88b  d88P 
 888      888         888  888  888  888  888   "Y8888P"    "Y8888P"  
                      888                                             
                     d88P                                             
                   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицает и говорит, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», - цитирует Ефремова 
9 марта 2018, 07:11
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Днем 16 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. Там столкнулись пассажирский автобус МАЗ и грузовая ГАЗель.

Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП Самара», аварию спровоцировал водитель грузовика. 
16 февраля 2018, 02:57
В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

1 февраля вступают в силу нововведения в движении трамвайных маршрутов.
1 февраля 2018, 10:29
Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг

Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг

Продолжается скандальная эпопея с поставкой в Самару новых автобусов. История началась в конце 2015 года. Лизинговая компания, с которой был заключен муниципальный контракт, вовремя поставила только 38 автобусов из 43-х. В то же время, контракт финансировался из трех источников - 

1 февраля 2018, 07:03
В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.

В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники 

31 января 2018, 08:56
Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Свидетелями необычного инцидента стали жители Сызрани сегодня в субботу, 16 декабря. На улице Ульяновской они сняли на фото, как у маршрутки №116 во время посадки пассажиров слетела дверь. К счастью, люди не пострадали. «Газелька» № 116 курсирует между Сызранью и 
16 декабря 2017, 06:15
В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
 
25 
17 сентября 2017, 05:52
Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.

Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
18 апреля 2017, 01:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх