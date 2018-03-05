В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации. Оно вступит в силу 5 июня 2018 года, указано в документе.
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре
Днем 16 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. Там столкнулись пассажирский автобус МАЗ и грузовая ГАЗель.
Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП Самара», аварию спровоцировал водитель грузовика. …
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16 февраля 2018, 02:57
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В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»
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1 февраля 2018, 10:29
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Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг
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1 февраля 2018, 07:03
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В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками
В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.
В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники …
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31 января 2018, 08:56
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Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь
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16 декабря 2017, 06:15
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В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки
Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
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17 сентября 2017, 05:52
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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»
Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".
Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, …
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29 июля 2017, 02:28
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27