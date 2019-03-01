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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранил его после столкновения с другой 
28 февраля 2019, 02:54
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. 
25 февраля 2019, 01:02
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

В ночь на 25 октября в Самаре произошло крупное ЧП. В частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города произошел сильнейший взрыв. Ударная волна оставила от постройки только груду кирпичей.

По информации СУ СК РФ по Самарской 
25 октября 2018, 06:32
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

9 августа в австрийских Альпах сразу трое человек погибли, сорвавшись с горных склонов. Инциденты произошли в федеральной земле Тироль. Первая трагедия случилась в Кайзеровских горах в районе общины Элльмау. Там двое человек сорвались в пропасть. Причины ЧП и личности погибших 
8 августа 2018, 11:01
Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 декабря, ночью на 30 километре Южной обводной дороги.
 
Как передает ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры на скорости врезался на препятствие. Даже сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь 
31 декабря 2017, 03:03
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги

Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги

Вчера, 16 сентября, на мосту самарской обводной дороги около поселка Алексеевка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», здесь при неустановленных пока обстоятельствах опрокинулся тяжелый самосвал.

Машина на продолжительное время 
17 сентября 2016, 06:15
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