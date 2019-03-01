Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка врезалась в грузовик DAF, а после этого протаранила автомобиль «Хендэ».
В результате аварии погибли женщина и двое мужчин, находившихся в «Ладе Ларгус».
«Количество пострадавших и их личности, а также другие обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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