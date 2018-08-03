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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

Правоохранители продолжают в областной столице проверку, выясняют подробности гибели женщины, тело которой нашли на городском пляже. Напомним, что 1 августа в районе спуска по улице Ленинградской в 16:55 отдыхающие увидели труп женщины. Они сразу же сообщили о страшной находке полицейским.
3 августа 2018, 10:02
В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В центре Самары случилось ЧП: на припаркованный рядом с домом по улице Садовой автомобиль обрушился кусок железа. По словам очевидцев, железная балка упала прямо на заднее стекло дорогостоящей машины, в которой в тот момент находились люди. 
 
- Вероятно, металлоконструкция поддерживала 
2 августа 2018, 05:17
Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему 
2 августа 2018, 10:50
Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

В Самарской области судебные приставы предотвратили пожар, который едва не возник в Приволжском окружном военном суде. Двое дежурных находились на своем рабочем месте, когда почувствовали запах дыма и отправились на поиски его источника. Оказалось, что в одном из кабинетов суда 
1 августа 2018, 03:36
«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка

«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка

«Плитка провалилась на выезде с Красноглинского шоссе на Московское — по направлению в город. Я не знаю, что это — проделки кротов или ловушка для зазевавшихся, но в этой дыре можно легко оставить ногу», - негодует один из жителей Мехзавода, 
15 июля 2018, 02:29
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца  progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео. 

«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. 
29 июня 2017, 01:44
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