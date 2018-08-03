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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка
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2 августа 2018, 05:17
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Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии
Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему …
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2 августа 2018, 10:50
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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области
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1 августа 2018, 03:36
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«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка
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15 июля 2018, 02:29
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Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»
В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео.
«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память …
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17 апреля 2018, 03:51
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Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка
Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. …
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29 июня 2017, 01:44