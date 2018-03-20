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Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

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Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Утром 19 марта в Самарской области произошло смертельное ДТП на железной дороге. В 7:48 на перегоне Мастрюково-Курумоч электричка врезалась в «Ладу Калину». В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковушке.

По факту ДТП ведется проверка. Ситуация находится на 
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Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

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На полках супермаркетов могут появиться лекарства

Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что 

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Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

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В Самаре 31-летняя женщина украла из супермаркета средства личной гигиены на 2 тысячи рублей

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13 человек отравились угарным газом в супермаркете США

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10 августа 2015, 01:08
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