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Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти
19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …
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20 марта 2018, 09:35
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01
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Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
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19 марта 2018, 11:17
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Два человека пострадали в ДТП под Сызранью
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19 марта 2018, 04:31
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Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти
В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
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19 марта 2018, 02:05
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Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области
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19 марта 2018, 01:33
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Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области
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19 марта 2018, 12:08
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Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти
На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.
Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. …
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15 марта 2018, 10:16
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На полках супермаркетов могут появиться лекарства
Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что …
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5 октября 2017, 09:03
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Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей
В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.
Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия …
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9 ноября 2016, 10:23
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В Самаре 31-летняя женщина украла из супермаркета средства личной гигиены на 2 тысячи рублей
Посетительницу одного из самарских супермаркетов задержали за кражу. Преступление было совершено в магазине на проспекте Кирова. Полицейским позвонил работник торгового зала. Он сообщил, что похищены средства личной гигиены общей стоимостью более 2000 рублей. Продавцы рассказали, что видели подозрительную женщину. Стражи …
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31 августа 2015, 10:04
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13 человек отравились угарным газом в супермаркете США
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10 августа 2015, 01:08