В Сызрани машинисты тепловоза подрабатывали перевозкой пассажиров через сервис попутчиков «Бла-бла-кар». Об этом рассказал один из путешественников. Ему назначили встречу на вокзале. Мужчина позвонил интернет-попутчику, и тот сказал подниматься на мост и идти по четвертому пути. Оказалось, что ехать придется на тепловозе. Дорога из Сызрани до Самары заняла два с половиной часа. Машинист взял с пассажира 200 рублей, передает портал news163.ru.
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