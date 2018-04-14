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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре стартовало обучение волонтеров английскому и испанскому языкам

В Самаре стартовало обучение волонтеров английскому и испанскому языкам

Сегодня, 25 марта, в Самарском социально-педагогическом университете стартовал новый этап обучения волонтеров чемпионата мира по футболу – «Иностранные языки».
 
Добровольцы, которые будут помогать в организации и проведении матчей мундиаля, предстоит пройти ускоренные языковые курсы английского и испанского. Это делается 
25 марта 2018, 02:06
Дату первого тестового матча на «Самара Арена» перенесли на 28 апреля

Дату первого тестового матча на «Самара Арена» перенесли на 28 апреля

Дату проведения первой тестовой игры, которую самарские «Крылья Советов» должны были провести на стадионе «Самара Арена», сдвинули на три недели. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Крыльев», матч перенесли на 28 апреля. Ранее сообщалось, что самарцы будут играть 7 апреля со 

19 февраля 2018, 10:20
В Самаре потратят 16,5 млн рублей на 2,5-метровый забор вдоль гостевого маршрута по улице Дальней

В Самаре потратят 16,5 млн рублей на 2,5-метровый забор вдоль гостевого маршрута по улице Дальней

Согласно сообщению на портале госзакупок, администрация Кировского района Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который установит забор вдоль улицы Дальней за 16,5 млн рублей. Возведение ограждения будет вестись в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

Согласно техзаданию, высота забора 
11 февраля 2018, 05:06
Появилось видео, как на «Самара Арене» укладывают последний слой покрытия на купол

Появилось видео, как на «Самара Арене» укладывают последний слой покрытия на купол

Известный самарский видео-блогер Александр Карягин с помощью квадрокоптера заснял, как строители укладывают второй и третий, последний, слой купола стадиона «Самара Арена».

Сейчас на спортобъекте завершен монтаж козырьков, вся тяжелая техника, располагавшаяся на поле, до конца недели будет демонтирована. 
11 февраля 2018, 04:40
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