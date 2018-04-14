Появилось видео, как на «Самара Арене» укладывают последний слой покрытия на купол видео-блогер Александр Карягин с помощью квадрокоптера заснял, как строители укладывают второй и третий, последний, слой купола стадиона «Самара Арена».



Сейчас на спортобъекте завершен монтаж козырьков, вся тяжелая техника, располагавшаяся на поле, до конца недели будет демонтирована. … Известный самарскийс помощью квадрокоптера заснял, как строители укладывают второй и третий, последний, слой купола стадиона «Самара Арена».Сейчас на спортобъекте завершен монтаж козырьков, вся тяжелая техника, располагавшаяся на поле, до конца недели будет демонтирована.