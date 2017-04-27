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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре на улице Советской Армии рухнуло дерево и разбило иномарку. Очевидец опубликовал фото. По его словам, инцидент произошел 27 апреля около семи часов утра возле дома №126 по улице Советской Армии.

«Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на 
27 апреля 2017, 10:11
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке

В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке

Поздней ночью, 8 апреля, во дворе одного из домов по улице Свободы неизвестный злоумышленник порезал колеса припаркованной иномарки. На видео «Безопасного дома», опубликованном «Прогородом», отчетливо запечатлено произошедшее.
 
«Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно, не возникает. Машина была выбрана 
22 апреля 2017, 05:47
Компания Volkswagen расстается с самарским партнером

Компания Volkswagen расстается с самарским партнером

В российском представительстве компании Volkswagen сообщили о расторжении дилерского договора с самарским партнером «Диверс Моторс». Продления не будет, говорится в официальном письме от PR-отдела Volkswagen в России, передает car-mania.ru.

На сайте компании «Диверс Моторс» пока остается в списке 
21 апреля 2017, 02:14
В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны 

24 марта 2017, 09:35
В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)

В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)

В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
 
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За 
13 ноября 2016, 10:32
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, 
22 октября 2016, 05:54
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег 
22 октября 2016, 03:43
На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
 
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:

4 октября 2015, 02:05
В Самаре хотят легализовать самовольные автопарковки

В Самаре хотят легализовать самовольные автопарковки

Власти Самары намерены легализовать самовольные парковки на обочинах дорог, тротуарах и во дворах жилых домов. Как пишет «Российская газета», уже в ближайшее время МУП «Городской земельный центр» оформит в собственность более 120 участков, захваченных под незаконные автостоянки. Чиновники надеются, что 
31 марта 2015, 12:17
В Самаре 146 незаконных автостоянок

В Самаре 146 незаконных автостоянок

Власти готовы помочь владельцам несанкционированных платных парковок легализовать бизнес, чтобы налоги пополняли городскую казну, либо перевести стоянки в муниципальную собственность, заявил глава администрации города Олег Фурсов в ходе первой для себя в должности пресс-конференции.

Самара недополучает сейчас только от 
11 марта 2015, 03:41
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