Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.



«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.



«Так это ДТП как бы. …