Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 облили кислотой, еще с десяток побили битами или кирпичами. Полиции пока, вроде, не удалось никого поймать. "Как вам версия, что за этим криминалом могут стоять автостоянки? - предполагает автор. - Типа, таким образом они проводят жестокие маркетинговые акции по привлечению клиентов". Читатели поста согласились. Кроме того, по их мнению, за вандалами могут стоять автостраховщики, ведь поджоги также лучший стимул для покупок страховок.
|
В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
|
27 апреля 2017, 10:11
|
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
|
24 апреля 2017, 01:41
|
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя
На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.
«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной …
|
24 апреля 2017, 01:00
|
В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке
Поздней ночью, 8 апреля, во дворе одного из домов по улице Свободы неизвестный злоумышленник порезал колеса припаркованной иномарки. На видео «Безопасного дома», опубликованном «Прогородом», отчетливо запечатлено произошедшее.
«Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно, не возникает. Машина была выбрана …
|
22 апреля 2017, 05:47
|
Компания Volkswagen расстается с самарским партнером
В российском представительстве компании Volkswagen сообщили о расторжении дилерского договора с самарским партнером «Диверс Моторс». Продления не будет, говорится в официальном письме от PR-отдела Volkswagen в России, передает car-mania.ru.
На сайте компании «Диверс Моторс» пока остается в списке …
|
21 апреля 2017, 02:14
|
В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок
В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны …
|
24 марта 2017, 09:35
|
В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)
В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За …
|
13 ноября 2016, 10:32
|
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
|
22 октября 2016, 05:54
|
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото
Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег …
|
22 октября 2016, 03:43
|
На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)
Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:
Закрыть
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна