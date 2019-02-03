|
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: На дороге образовался огромный провал
|
3 февраля 2019, 04:06
|
Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд
|
3 февраля 2019, 03:31
|
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
|
2 февраля 2019, 01:57
|
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
|
1 февраля 2019, 12:21
|
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину
|
1 февраля 2019, 11:57
|
ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом
Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим …
|
1 февраля 2019, 11:15
|
Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января
|
24 января 2019, 06:33
|
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода …
|
29 ноября 2018, 10:50
|
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду
|
26 ноября 2018, 09:30
|
Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги
|
7 ноября 2018, 10:24
|
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, …
|
31 октября 2018, 10:43
|
В Самаре грузовик «Кока-Кола» провалился в асфальт
|
12 марта 2017, 06:14
|
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото
|
25 декабря 2016, 04:48
|
На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку
Мэрия Самары объявила тендер на выполнение предпроектных работ по обеспечению ливневой канализацией территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки. Цена контракта - 3,5 млн рублей.
Подрядчику предстоит собрать исходные сведения о нагрузках на инженерную инфраструктуру, провести геодезические, …
|
27 сентября 2016, 01:28
|
В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского
|
9 июня 2016, 05:24
Мы Вам перезвоним!