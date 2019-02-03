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Материалы по теме:

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: На дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: На дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. «К счастью» температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Вчера, 2 февраля, вечером в Самарской области произошло новое ЧП на железной дороге. В 16:05 на станции Сызрань-1 при маневровых передвижениях электровоз 2ВЛ10У сошел с рельсов. По предварительным данным, поезд без состава проехал маневровый светофор с запрещающим показанием. В результате 
3 февраля 2019, 03:31
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

Утро пятницы, 1 февраля, началось в областной столице с дорожной аварии. В районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Свободы, напротив дома № 21 по улице 22 Партсъезда трамвай сбил 69-летнего мужчину. По предварительной информации регионального Главка полиции, пенсионер пересекал трамвайные 
1 февраля 2019, 11:57
ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим 
1 февраля 2019, 11:15
Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

В воскресенье, 25 ноября, тольяттинская «Лада» принимала на своем льду «Саров». Матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а голевых моментов конкуренты не создали. В самом 
26 ноября 2018, 09:30
Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги

Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги

Во вторник, 6 ноября, тольяттинская «Лада» в очередном матче ВХЛ встречалась с новокузнецким «Металлургом». С начала игры волжане были очень активны, на 7-й минуте капитан тольяттинской команды Константин Майоров открыл счет — 1:0. В начале второго периода «Лада» забросила две 
7 ноября 2018, 10:24
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
В Самаре грузовик «Кока-Кола» провалился в асфальт

В Самаре грузовик «Кока-Кола» провалился в асфальт

10 марта рядом с домом № 203 по улице Советской Армии провалился в асфальт грузовик «Вольво», перевозящий безалкогольные напитки «Кока-Кола». Как передает Прогород со ссылкой на местных жителей, проблемы на этом участке начались ещё в прошлом году. Так в мае 
12 марта 2017, 06:14
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку

На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку

Мэрия Самары объявила тендер на выполнение предпроектных работ по обеспечению ливневой канализацией территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки. Цена контракта - 3,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит собрать исходные сведения о нагрузках на инженерную инфраструктуру, провести геодезические, 

27 сентября 2016, 01:28
В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

Сегодня, 9 июня, в Самаре планируют ограничить движение транспорта по двум улицам – на ул. Советской Армии (от ул. Промышленности до ул. Стандартной) и на ул. Ерошевского (от ул. Маломосковской до ул. Гая). Информация об этом размещена на портале «Транспортный 

9 июня 2016, 05:24
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