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В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю
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20 февраля 2017, 06:55
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17 февраля во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты
Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из Соединенных Штатов, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
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17 февраля 2017, 11:15
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Масленицу в Самаре будут отмечать неделю
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16 февраля 2017, 10:35
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В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева
Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.
Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что …
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20 января 2017, 04:47
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19 января православные встретили праздник Крещение Господне
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19 января 2017, 06:00
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13 января - День российской печати
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13 января 2017, 03:19
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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан
Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так …
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6 января 2017, 02:21
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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
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29 декабря 2016, 02:42
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С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца
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28 декабря 2016, 01:14
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Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв
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12 марта 2016, 12:57
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В России идет масленичная неделя
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9 марта 2016, 01:10