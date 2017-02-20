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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В Самаре на неделю будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением праздничных мероприятий по поводу Масленицы.

Ограничительные меры действуют с 20 февраля до 23 часов 26 февраля.

На площади Куйбышева со стороны улицы 
20 февраля 2017, 06:55
17 февраля во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты

17 февраля во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты

Это  одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из Соединенных Штатов,  но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
В этот день принято проводить различные благотворительные мероприятия, но 

17 февраля 2017, 11:15
Масленицу в Самаре будут отмечать неделю

Масленицу в Самаре будут отмечать неделю

На следующей неделе стартуют масленичные гулянья. В Самаре праздничные мероприятия пройдут на 70 площадках, во всех районах города.
 
Широкую масленицу начнут отмечать 20 февраля. В усадьбе Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева основательно развернутся весенние персонажи. Рядом со сказочной 
16 февраля 2017, 10:35
В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.

Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что 
20 января 2017, 04:47
19 января православные встретили праздник Крещение Господне

19 января православные встретили праздник Крещение Господне

По преданию, Иисус Христос совершил в этот день омовение в реке Иордан, и вода стала святой от соприкосновения с ним. По традиции, верующие купаются на Крещение в проруби в любую погоду. Три года в Самаре этот обычай из-за тонкого льда 

19 января 2017, 06:00
13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так 
6 января 2017, 02:21
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

29 декабря 2016, 02:42
С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

В Самарской области официально учрежден новый праздник - День отца. Его станут отмечать в первую субботу ноября.

Такое решение принято депутатами Самарской губернской думы на последнем в 2016 году заседании во вторник, 27 декабря.

Напомним, что матерей в России традиционно чествуют в 

28 декабря 2016, 01:14
Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв

Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв

Завтра, 13 марта, в Самаре на площади Куйбышева пройдёт необычная творческая акция.
 
Во время масленичных гуляний самарцам предложат раскрасить заранее установленные полутораметровые буквы из фанеры, выстроенные во фразу «Солнце взойдёт!». При этом слово «взойдёт» распишут художники, а «солнце» - 
12 марта 2016, 12:57
В России идет масленичная неделя

В России идет масленичная неделя

Это один из любимых праздников в нашей стране, который символизирует проводы зимы и длится вплоть до Прощеного воскресенья, за которым в свою очередь следует Великий пост перед Пасхой.
В Самаре праздничные мероприятия проходят в парках, скверах, домах культуры. В этом 
9 марта 2016, 01:10
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