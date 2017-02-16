На следующей неделе стартуют масленичные гулянья. В Самаре праздничные мероприятия пройдут на 70 площадках, во всех районах города.
Широкую масленицу начнут отмечать 20 февраля. В усадьбе Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева основательно развернутся весенние персонажи. Рядом со сказочной избой расположится театр-балаган, где всю Масленичную неделю будут идти представления. На площади установят город мастеров и аттракционы. Подготовка арт-объектов вышла на финишную прямую. Главное место займет ростовая кукла.
Татьяна Шестопалова, руководитель департамента культуры и молодежной политики г.о. Самара:
- Это будет Маслёна, она в этом году 23-х метровая, высокая, красивая, с подсветкой, яркая достаточно, интересная, это первый опыт наш установки такого декоративного объекта.
26 февраля в 12:00 на площади Куйбышева начнутся основные гулянья - по прогнозам организаторов гостей может прийти не меньше 15 тысяч человек. Более 70-ти праздничных событий запланировано и в районах Самары. По традиции проводы русской зимы будут организованы во дворах, около школ и социальных объектов. МЧС предупреждает: если у кого-то возникнет желание развести костер - важно помнить о безопасности.
Евгений Пахомов, начальник отделения государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий по ЧС Управления надзорной деятельности и профилактической работу ГУ МЧС России по Самарской области:
- Для сжигания каких-либо запретов на законодательном уровне нет. Здесь стоит вопрос о том , что здесь должна быть организация данного мероприятия, т.к. они отвечают за безопасность проведения .
В дни массовых торжеств улицы по периметру площади Куйбышева будут перекрывать. Поэтому гостям праздника на машинах рекомендуется заранее продумать маршруты своего передвижения.