В России идет масленичная неделя Это один из любимых праздников в нашей стране, который символизирует проводы зимы и длится вплоть до Прощеного воскресенья, за которым в свою очередь следует Великий пост перед Пасхой.

В Самаре праздничные мероприятия проходят в парках, скверах, домах культуры. В этом …