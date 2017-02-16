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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв

Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв

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Во время масленичных гуляний самарцам предложат раскрасить заранее установленные полутораметровые буквы из фанеры, выстроенные во фразу «Солнце взойдёт!». При этом слово «взойдёт» распишут художники, а «солнце» - 
12 марта 2016, 12:57
В России идет масленичная неделя

В России идет масленичная неделя

Это один из любимых праздников в нашей стране, который символизирует проводы зимы и длится вплоть до Прощеного воскресенья, за которым в свою очередь следует Великий пост перед Пасхой.
В Самаре праздничные мероприятия проходят в парках, скверах, домах культуры. В этом 
9 марта 2016, 01:10
Масленица в Самаре: появился список праздничных площадок

Масленица в Самаре: появился список праздничных площадок

В понедельник, 7 марта, начинается масленичная неделя. Во всех районах Самары будут организованы праздничные площадки, всего их будет около сотни. «Ожидается, что участниками народных гуляний станут около 50 тысяч человек», - сообщили в городской администрации. Гостей праздника ждут разнообразная развлекательная 
4 марта 2016, 04:55
Программа масленичных гуляний в Самаре

Программа масленичных гуляний в Самаре

Дата Место Время
22.02.2015 Площадь имени В.В. Куйбышева 12.00-17.00
Железнодорожный район
21 февраля 2015, 09:51
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