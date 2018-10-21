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«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»
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26 августа 2018, 03:20
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Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти
В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что …
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10 мая 2018, 11:15
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Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
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30 марта 2018, 05:30
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Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти
На днях в полицию города Тольятти поступило сообщение от работников местной больницы. К ним привезли 48-летнего мужчину с тяжелой травмой живота. На месте происшествия разбирался участковый.
Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет …
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26 февраля 2018, 02:16
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Сызранка заплатит 5 тысяч рублей за избиение соседки
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2 февраля 2018, 10:11
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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин
В ночь на пятницу, 25 декабря, в Саратовской области предположительно в результате массовой драки были убиты двое мужчин. Смерть потерпевших констатировали медики. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в больницу Ровенского района. У 30-летнего мужчины ножевые ранения, врачи оценивают его состояние как …
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25 декабря 2015, 10:48
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Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе
Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.
Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с …
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3 ноября 2015, 05:36