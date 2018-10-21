8
52
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

В результате драки между соседями двух домов по улице Ташкентской один человек попал в больницу с серьезной травмой головы, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, поводом для выяснения отношения «с помощью кулаков» стало замечание 
26 августа 2018, 03:20
Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что 

10 мая 2018, 11:15
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

На днях в полицию города Тольятти поступило сообщение от работников местной больницы. К ним привезли 48-летнего мужчину с тяжелой травмой живота. На месте происшествия разбирался участковый.

Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет 

26 февраля 2018, 02:16
Сызранка заплатит 5 тысяч рублей за избиение соседки

Сызранка заплатит 5 тысяч рублей за избиение соседки

Конфликт между двумя соседками в Сызрани закончился судебным разбирательством. Все произошло вечером 22 ноября в доме по улице Красноармейской.

Одной из женщин не понравилось то, что другая вынесла в общий двор старую дверь и доски. Она решила пообщаться с 
2 февраля 2018, 10:11
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин

В Саратовской области в массовой драке зарезали 2 мужчин

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Саратовской области предположительно в результате массовой драки были убиты двое мужчин. Смерть потерпевших констатировали медики. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в больницу Ровенского района. У 30-летнего мужчины ножевые ранения, врачи оценивают его состояние как 
25 декабря 2015, 10:48
Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.

Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с 
3 ноября 2015, 05:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх