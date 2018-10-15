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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому 
15 октября 2018, 01:37
Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования. 
 
- По какой причине вы меня лишаете 
15 октября 2018, 12:48
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

К полицейским обратилась 35-летняя жительница областной столицы. Она рассказала, что знакомый мужа похитил у нее 42 тысячи рублей. Оказалось, что в день «икс» благоверный женщины распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда у них закончились деньги, то они пришли домой 
15 октября 2018, 11:25
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика

На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика

В субботу, 13 октября, на самарской обводной дороге произошла массовая авария, пострадал один человек. В 21:45 44-летний водитель Ваз 2110 ехал со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Выполняя обгон, шофер «десятки» не убедился в безопасности маневра и оказался на встречке, 
15 октября 2018, 08:15
«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов

«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов

До сих пор не все жители Самары получили тепло в свои дома. Как сообщает в твиттере департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары, по состоянии на 17 часов 13 октября оставалось подключить отопление в 86 зданиях, отапливаемых «Т Плюс».
14 октября 2018, 05:01
Увезли на «скорой»: В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб

Увезли на «скорой»: В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб

Вчера, 13 октября, около 9 утра в Самаре произошло ДТП на улице Григория Засекина. Об этом сообщает самарский ПСО, члены которого помогали в ликвидации последствий аварии.
 
По предварительной, автоледи просто не справилась с управлением. «Опель Корса» вылетел с дороги 

14 октября 2018, 04:27
В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В пятницу в Самаре произошла авария, в которой пострадала школьница. В 13:00 12 октября 30-летний водитель иномарки «Хендай» ехал по улице Мориса Тореза со стороны улицы Мяги в направлении Партизанской. Напротив дома № 33 по улице Мориса Тореза он сбил 
12 октября 2018, 04:41
В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты. 
 
Людмила Серых работает старшим методистом Центра развития образования Самары. Почетную грамоту ей вручают за 
5 октября 2018, 10:27
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
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