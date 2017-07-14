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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
13 июля 2017, 10:54
В Самаре опять пытались сжечь реальное училище и оставили доказательства поджога

В Самаре опять пытались сжечь реальное училище и оставили доказательства поджога

В здании бывшего реального училища, памятника архитектуры, который находится на углу улиц Алексея Толстого и Комсомольской, снова произошел пожар. Утром в четверг, 13 июля, горожане видели там не менее двух пожарных машин. По словам очевидцев, в помещении обнаружили доказательства поджога 
13 июля 2017, 02:17
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

9-летний мальчик скончался.
12 июля 2017, 05:02
Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
11 июля 2017, 11:03
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

В воскресенье, 18 июня, в Самарской области произошла жуткая авария. На 932 километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись две машины, в результате одна перевернулась на крышу. Есть жертва.

По данным полицейских, примерно в пять часов вечера водитель на 
19 июня 2017, 09:31
Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

В четверг, 8 июня, в социальных сетях появилось сообщение, что две фуры пытались проехать по Жигулевской ГЭС, проезд по которой ограничен. С 10 мая по 30 ноября машины общей массой более 3,5 тонны могут ездить по участку от 943 до 
8 июня 2017, 02:49
В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

9 мая на 918 км трассы М-5 около восьми часов утра под Сызранью столкнулись автомобили Peugeot-206 и ВАЗ-2106. По данным полиции, Peugeot двигался в направлении Октябрьска, а ВАЗ-2106 во встречном направлении. Водитель Peugeot-206 оказался зажатым в салоне иномарки. На место 

10 мая 2017, 10:43
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
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