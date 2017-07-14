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Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась …
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13 июля 2017, 10:54
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В Самаре опять пытались сжечь реальное училище и оставили доказательства поджога
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13 июля 2017, 02:17
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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику
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12 июля 2017, 05:02
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом
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5 июля 2017, 02:24
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Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва
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19 июня 2017, 09:31
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Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»
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8 июня 2017, 02:49
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В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека
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10 мая 2017, 10:43
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Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин
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5 мая 2017, 02:50