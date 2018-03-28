5
02
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

В Самаре во вторник, 27 марта, в результате ДТП пострадала 14-летняя школьница. Кроме 
28 марта 2018, 03:09
Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.

Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. 

28 марта 2018, 11:50
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в 

27 марта 2018, 02:29
Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

В самарском микрорайоне «Кошелев парк» меняется расписание автобусных рейсов до станции «Смышляевка», где пассажиры пересаживаются на электропоезд. Об этом сообщила Самарская пригородная 
23 марта 2018, 04:32
В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.

«По скорректированной схеме движения 

21 марта 2018, 05:17
Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

В Тольятти вооруженный преступник в чулке пытался ограбить магазин, расположенный на улице 40 лет Победы. За помощью к полицейским обратилась 44-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что в магазин зашел мужчина, у которого на голове был чулок, а в руке 
20 марта 2018, 05:21
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход 
20 марта 2018, 01:18
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
19 марта 2018, 10:09
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Под Самарой в четверг, 15 марта, произошло массовое ДТП. В Волжском районе пьяный водитель Chevrolet Cobalt разбил три автомобиля. Авария произошла около семи часов утра на 9-м километре дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

По данным полицейских, автомобиль двигался со стороны 

16 марта 2018, 03:41
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить 
5 февраля 2018, 07:02
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в районе Жигулевска на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины – иномарки Hyundai Solaris, Toyota Hilux и грузовая «Газель». Это случилось в понедельник, 22 января, около 15 часов. Есть пострадавшие.

По предварительным сведениям 
23 января 2018, 01:35
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх