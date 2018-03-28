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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре
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28 марта 2018, 03:09
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Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово
Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.
Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. …
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28 марта 2018, 11:50
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Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области
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27 марта 2018, 02:29
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Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области
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27 марта 2018, 09:13
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
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26 марта 2018, 01:25
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На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона
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26 марта 2018, 10:10
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Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка
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23 марта 2018, 04:32
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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом
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20 марта 2018, 05:21
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Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети
Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход …
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20 марта 2018, 01:18
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Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
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19 марта 2018, 01:39
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
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16 марта 2018, 03:41
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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В Самаре закрывают ТЦ «Невский»
Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить …
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5 февраля 2018, 07:02
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В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
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23 января 2018, 01:35
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В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал
В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками …
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29 декабря 2017, 01:38