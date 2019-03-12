Сегодня утром в 7:00 по Москве самолет авиакомпании "Трансаэро", следовавший из Алма-Аты в столицу, был вынужден сесть в самарском Курумоче - одной из пассажирок стало плохо, у нее пропал пульс. Однако к тому моменту, когда прибыла карета скорой помощи и …