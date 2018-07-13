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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Появились подробности крупного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, около шести часов утра в пятницу, 13 июля, на 1079 километре трассы М-5 в Сергиевском районе произошло касательное столкновение грузовика и легковушки Seat. В машине ехала семья из Ханты-Мансийского автономного 
13 июля 2018, 11:55
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

В пятницу, 13 июля, в Самарской области произошла серьезная авария. На федеральной трассе М-5 в районе Сергиевска легковая машина врезалась в идущий впереди нее большегруз. В результате столкновения травмы получили четыре человека, которые в момент ДТП находились в салоне автомобиля. 
13 июля 2018, 10:35
Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани

Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани

В четверг, 12 июля, произошла авария на улице Лазо в Сызрани. В районе Образцовской площадки столкнулись иномарки Volkswagen и Tiguan Datsun. За рулем второй машины сидела женщина. Видимо, она не пропустила Volkswagen, который выезжал на улицу Лазо с Жуковского,
12 июля 2018, 05:28
«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

В четверг, 12 июля, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль «Лада Калина» сбил двух пешеходов. Это произошло на улице Спортивной.

По словам очевидцев, пожилой мужчина, сидевший за рулем легковушки, ехал со стороны Приморского бульвара. Около дома № 9 по улице 
12 июля 2018, 04:47
Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

11 июля в Тольятти едва не погибла местная жительница. Женщина упала в Волгу в районе набережной. В это время по улице Коммунистической шел мужчина. Он заметил утопающую и бросился ей на выручку. Тольяттинец достал пострадавшую из реки и оказал ей 
12 июля 2018, 01:51
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи 

4 июля 2018, 05:30
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Сызранском районе Самарской области 28 июня. Грузовик с казахстанскими номерами ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск» со стороны Сызрани. Между селами Троицкое и Надеждино машина на полном ходу влетела в фургон, перевозивший дорожных рабочих. Он, 
28 июня 2018, 02:25
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