|
Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
|
13 июля 2018, 11:55
|
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области
|
13 июля 2018, 10:35
|
Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани
|
12 июля 2018, 05:28
|
«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти
|
12 июля 2018, 04:47
|
Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти
|
12 июля 2018, 01:51
|
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре
ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».
Судя по всему, водитель легковушки попытался …
|
10 июля 2018, 02:57
|
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
|
9 июля 2018, 01:00
|
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело
Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи …
|
4 июля 2018, 05:30
|
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
|
4 июля 2018, 09:47
|
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
|
3 июля 2018, 01:49
|
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
|
3 июля 2018, 11:38
|
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
|
28 июня 2018, 02:25