«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти



По словам очевидцев, пожилой мужчина, сидевший за рулем легковушки, ехал со стороны Приморского бульвара. Около дома № 9 по улице … В четверг, 12 июля, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль «Лада Калина» сбил двух пешеходов. Это произошло на улице Спортивной.По словам очевидцев, пожилой мужчина, сидевший за рулем легковушки, ехал со стороны Приморского бульвара. Около дома № 9 по улице