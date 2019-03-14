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Материалы по теме:

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%

В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%

В Самарской области завершается сезон простуд: за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 22 %. С 4 по 10 марта ими заразились 9427 человек, из них 3942 жителя областной столицы. По сравнению с результатами прошлой недели заболеваемость 
14 марта 2019, 08:55
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Топ-менеджер за решеткой. В чем подозревается один из экс-руководителей самарского РКЦ «Прогресс»?

Топ-менеджер за решеткой. В чем подозревается один из экс-руководителей самарского РКЦ «Прогресс»?

В Самарском районном суде стартовал новый громкий процесс. Бывший первый заместитель генерального директора РКЦ «Прогресс» Константин Наумов подозревается в мошенничестве. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. И это уже не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров предприятия. В 
15 февраля 2019, 05:45
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
Возбуждено 
14 февраля 2019, 02:32
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В списке санкций штраф на сумму до 200 тысяч рублей и выполнение обязательных работ в течение 360 часов. Эта мера аналогична той, что прописана 
14 сентября 2018, 11:21
На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников

На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью журналистам рассказал президент компании Николя Мор. Впрочем, он отметил, что этот вопрос пока только обсуждается.
Отметим, при предыдущем руководителе, Бу Андерсоне, на заводе сократили более 7000 человек. А если считать за 

1 июня 2017, 01:41
С 2015 года выпуск Lada Granta будет полностью переведен из Ижевска в Тольятти

С 2015 года выпуск Lada Granta будет полностью переведен из Ижевска в Тольятти

Глава АвтоВАЗа Бу Инге Андерссон принял решение о полном переводе с 2015 года из Ижевска на тольяттинскую площадку производства модели Lada Granta. Данная мера поможет смягчить возможную социально-психологическую напряжённость в связи с предстоящими осенью сокращениями на автогиганте. По сообщению федеральных 

11 июня 2014, 12:26
Николая Меркушкина заверили, что сокращений на заводе «Пластик» не будет

Николая Меркушкина заверили, что сокращений на заводе «Пластик» не будет

Сокращения персонала на заводе «Пластик» в Сызрани не будет. Наоборот, в марте объявят набор новых специалистов, которых займут в производстве композитных материалов и в энергетическом проекте. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным заявил председатель совета директоров 

12 февраля 2014, 04:09
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