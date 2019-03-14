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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 22%
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14 марта 2019, 08:55
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15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
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12 марта 2019, 12:27
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До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области
Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.
Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – …
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1 марта 2019, 01:35
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца
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18 февраля 2019, 10:26
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Топ-менеджер за решеткой. В чем подозревается один из экс-руководителей самарского РКЦ «Прогресс»?
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15 февраля 2019, 05:45
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Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»
Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
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14 февраля 2019, 02:32
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста
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14 сентября 2018, 11:21
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На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников
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1 июня 2017, 01:41
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С 2015 года выпуск Lada Granta будет полностью переведен из Ижевска в Тольятти
Глава АвтоВАЗа Бу Инге Андерссон принял решение о полном переводе с 2015 года из Ижевска на тольяттинскую площадку производства модели Lada Granta. Данная мера поможет смягчить возможную социально-психологическую напряжённость в связи с предстоящими осенью сокращениями на автогиганте. По сообщению федеральных …
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11 июня 2014, 12:26
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Николая Меркушкина заверили, что сокращений на заводе «Пластик» не будет
Сокращения персонала на заводе «Пластик» в Сызрани не будет. Наоборот, в марте объявят набор новых специалистов, которых займут в производстве композитных материалов и в энергетическом проекте. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным заявил председатель совета директоров …
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12 февраля 2014, 04:09
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