Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку 3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по …