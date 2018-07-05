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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации
Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой …
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24 марта 2018, 02:12
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В Самаре на Вольской автобус №56 насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 21 января, около 15:00 дня на пересечении улиц Вольской и Воронежской произошло ДТП со смертельным исходом, передает «Комсомольская правда в Самаре» . Автобус 56 маршрута сбил пенсионерку.
«Я сначала увидел автобус на аварийках. Подумал, машину какую-нибудь притерли. …
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21 января 2018, 04:42
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода
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10 декабря 2017, 10:50