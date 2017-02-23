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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, 
21 февраля 2017, 09:58
В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более сорока пожарных. Как сообщают региональные агентства, информация о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном поступила 19 февраля в 23-35.
В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн 

20 февраля 2017, 03:41
310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
По решению губернатора, финансовая поддержка ежегодно оказывается муниципалитетам и районам, достигающим целей, поставленных перед ними Правительством области. В частности, Сызрань перевыполнила план по производству собственной продукции. На какие проекты будут направлены субсидии, губернатору Николаю 

20 февраля 2017, 11:06
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Вчера под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает «Маленькая Сызрань», около 14 часов на 907 километре в районе ближней АЗС «Лукойл» лоб в лоб столкнулись Газель и фура Mercedes-Benz. По версии сотрудников полиции, на 
19 февраля 2017, 01:33
14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

В период с 06 утра 14 февраля до 06 утра 15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 пожаров, в которых погибло 2 человека, спасен 1 человек, сообщает управление МЧС  Самарской области. Так, 14 февраля в 17 час. 03 мин. 

15 февраля 2017, 10:26
На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 февраля около часа ночи. К месту происшествия направили шесть пожарных машин. В 
13 февраля 2017, 01:24
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