Вчера, 22 февраля, в 21:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Проломной, передает ГУ МЧС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение выезжали 24 пожарных на 8 единицах техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 21:47, а в 21:59 пожар был полностью ликвидирован.
При ликвидации пожара были обнаружили тела женщины в возрасте около 54 лет и, предположительно, ее 30-летнего сына.
Причины их гибели устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и причиненный ущерб.
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