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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

В Самаре «Крылья Советов» сообщили о порядке возврата билетов на несостоявшийся матч с московским клубом «Спартак». Матч 1/4 финала Кубка России по футболу должны были сыграть 28 февраля на самарском стадионе «Металлург». Но игра не состоялась, по данным «КС», из-за 
2 марта 2018, 11:20
Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Появилась предварительная информация о месте и дате проведения перенесенного матча «Крылья Советов» - «Спартак» в 1/4 финала Кубка России по футболу. Напомним, игра была назначена на 28 февраля в Самаре на стадионе «Металлург». Но не состоялась – по данным «КС», 
1 марта 2018, 10:41
Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре

Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак», который должен был пройти в Самаре, перенесен. За час до встречи была замерена температура воздуха, и она составила -15 градусов. В этом случае матч можно было проводить только с согласия 

28 февраля 2018, 06:13
«Крылья Советов» показали новое видео с газоном на самарском стадионе

«Крылья Советов» показали новое видео с газоном на самарском стадионе

«Крылья Советов» опубликовали новое видео с поля на стадионе «Металлург» в Самаре. На сегодня, 28 февраля, там запланирована игра 1/4 финала Кубка 
28 февраля 2018, 04:25
Самара встретила морозом: «Спартак» посетовал на погоду перед матчем с «Крыльями Советов»

Самара встретила морозом: «Спартак» посетовал на погоду перед матчем с «Крыльями Советов»

27 февраля в Самару прибыли игроки футбольного клуба «Спартак». На стадионе «Металлург» москвичи встретятся с «Крыльями Советов» в четвертьфинальном матче за Кубок России.

Погода приготовила столичным гостям поистине холодный прием. Когда футболисты «Спартака» спускались с трапа самолета, столбики термометров показывали минус 

28 февраля 2018, 08:55
Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей 
20 ноября 2017, 03:21
Дарья Вдовина завоевала серебряную медаль на Кубке России по пулевой стрельбе

Дарья Вдовина завоевала серебряную медаль на Кубке России по пулевой стрельбе

С 1 по 8 декабря в Ижевске проходит 25-й Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия.

В олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров"  серебряную медаль завоевала мастер спорта международного класса 

5 декабря 2016, 10:56
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