Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха в этот день составила -15 градусов. В этих условиях для проведения матча требовалось официальное согласие от представителей обеих команд. Руководство «Спартака» приняло решение не выводить футболистов на поле и игру перенесли на резервный день. «Крылья Советов» заявили о том, что билеты, купленные на 28 февраля будут действительны и в резервную дату.
Отметим, что в полуфинал Кубка России по футболу пробились «Шинник» (Ярославль), «Авангард» (Курск) и «Тосно» (Ленинградская область).
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