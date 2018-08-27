27 августа в 18:30 самарские «Крылья Советов» встретятся на выезде с красноярским «Енисеем». Игра состоится в Тюмени и станет заключительной в рамках 5 тура чемпионата РПЛ.
Организаторы ожидают, что футбольный поединок посетят около 2 тысяч человек. Вход для самарских болельщиков на нее станет бесплатным при предъявлении паспорта.
Стоит отметить, что для обеих команд игра является крайне важной. В случае победы, «КС» смогут подняться с 13 места в турнирной таблице сразу на 7-е. «Енисею» же очки нужны для того, чтобы покинуть последнее место.
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Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.