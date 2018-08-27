Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.



Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.



…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/geroy-programmy-totalnyy-futbol-evgeniy-konyuhov" title="Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2018, 03:47</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/miss_2_0.jpg" alt="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"">Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"</a></h4> <div class="anons"><span>ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. <br /><br /> Голосование будет <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини""></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">13 августа 2018, 11:37</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div class="menu_bottom menu"> <ul class="level_1 first"> <li> <a class="login_reg" href="/user" title="Войти">Войти</a> </li> <li> <a class="login_reg" href="/user/register" title="Зарегистрироваться">Зарегистрироваться</a> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/terratrk" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/#!/trkterra" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a> </noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" 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