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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»
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1 ноября 2018, 11:56
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В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
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1 ноября 2018, 09:57
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Дело футболиста Евгения Башкирова «мигрировало» из Самары в Петербург
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31 октября 2018, 04:40
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона
Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом».
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30 октября 2018, 08:53
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«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»
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29 октября 2018, 09:44