5
27
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

В среду, 31 октября, «Крылья Советов» завершили подготовку к кубковому матчу с «Краснодаром». В занятии на клубной базе принимали участие все игроки, кроме Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Из-за травм они не выйдут на поле в матче с «Краснодаром». Агустин 
1 ноября 2018, 11:56
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
Дело футболиста Евгения Башкирова «мигрировало» из Самары в Петербург

Дело футболиста Евгения Башкирова «мигрировало» из Самары в Петербург

В среду, 31 октября, мировой суд 28 участка Ленинского района областной столицы должен был рассмотреть административное дело в отношении игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. Напомним, что полузащитника задержали нетрезвым в ночь на 14 октября за рулем арендованного автомобиля. Он прошел 
31 октября 2018, 04:40
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом». 
 
Матч против лидирующего в турнире российской премьер-лиги «Зенита», стал испытанием не только для «Крыльев», отчаянно 
30 октября 2018, 08:53
«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» питерский «Зенит». На игре присутствовали 27 102 зрителя. Хозяева поля уступили лидеру чемпионата с преимуществом в одно очко, матч завершился со счетом 0:1. 
29 октября 2018, 09:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх