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Материалы по теме:

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

6 мая самарские футболисты устроили болельщикам такой праздник, равного которому не было уже очень много времени.
6 мая 2018, 11:47
C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.

Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» 

6 мая 2018, 06:52
«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая 2018 года, несомненно, войдет в историю самарского футбола. Матч «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» обещает быть самым посещаемым для волжского клуба. Вторая тестовая игра будет проходить с полной загрузкой трибун, и все 40 с лишним 

6 мая 2018, 10:07
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37 тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Игра обещает быть рекордной по посещаемости для «Крыльев». Все 40 с лишним тысяч билетов уже раскуплены. Желающих 

4 мая 2018, 02:51
Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов 
4 мая 2018, 12:00
Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в среду, 2 мая, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха, зафиксированный 48 лет назад. 2 мая 1970 году в Тольятти была жара – 28,4 градуса по Цельсию. Новый рекорд жары для этого дня в Автограде  в 
3 мая 2018, 11:25
Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала

Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала

Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.

Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути 
28 марта 2018, 12:21
Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
21 марта 2018, 02:48
Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин не готов играть за "Кубань" против "Зенита". Краснодарская команда будет принимать питерцев на своём домашнем стадионе 17 октября. Интригу встрече добавляет возможное участие в ней бывшего полузащитника бело-голубых и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина. Этим летом он на год подписал 
8 октября 2015, 01:26
«Кубань» проиграла в Самаре «Крыльям Советов» 0:3 из-за «детских ляпов»

«Кубань» проиграла в Самаре «Крыльям Советов» 0:3 из-за «детских ляпов»

«Крылья Советов» одержали первую за 2,5 года крупную победу в рамках Российской футбольной Премьер-лиги и впервые выиграли на своем поле в нынешнем чемпионате. Белорусские легионеры самарской команды оказались сильнее недавних звезд российского футбола из краснодарской «Кубани».

Имена в футбол 
25 августа 2015, 01:27
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