C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ 6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей. Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» …