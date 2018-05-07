Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для волжской команды в нынешнем веке. 6 мая на стадионе «Самара Арена» собрались 40 619 человек. Эта посещаемость совсем немного не дотянула до рекорда ФНЛ, который был установлен в этот же день в Нижнем Новгороде. Там игру местного «Олимпийца» с владивостоксим «Лучом-Энергией» посмотрели 42 100 человек.
Напомним, встреча «Крыльев» и «Кубани» завершилась со счетом 1:0 в пользу волжан. Единственный победный гол забил Сергей Корниленко. Благодаря этой победе, «КС» гарантировали себе второе место в турнирной таблице ФНЛ в текущем сезоне. Это дает команде путевку на прямой выход в РФПЛ.
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