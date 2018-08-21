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Материалы по теме:

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

21 августа 2018, 01:51
Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части 

21 августа 2018, 12:57
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов

Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов

Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.

Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.