Агентство Турстат проанализировало посещаемость матчей 4 тура Российской Премьер-лиги. Встреча «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» стала третьей среди популярности у болельщиков. Его пришли посмотреть 31 652 человека. Самым популярным матчем стал «Зенит» - «Урал», на котором собрались 45 545 человек. На втором месте оказалась встреча «Краснодар» - «Спартак» - 34 302 зрителя.
Напомним, матч «Крылья Советов» - «Локомотив» прошел 19 августа и завершился победой москвичей со счетом 0:1.
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Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.